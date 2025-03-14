Программируемый хаос: как ИИ может устроить мир, в котором не хочется жить

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня ИИ внедряется повсюду — от бизнеса до образования, но действительно ли технологии соответствуют ожиданиям?

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

"Мы переживаем "идеальный шторм" — сочетание корпоративной безответственности, хаотичного внедрения ИИ, отсутствия регулирования и множества неизвестных факторов", — считает учёный, писатель и предприниматель, Гэри Маркус.

Реальные возможности vs. хайп

Маркус — признанный эксперт в области искусственного интеллекта, предвидевший многие современные проблемы задолго до их появления.

Ещё в 2016 году он предупреждал о сложностях с беспилотными автомобилями, а задолго до релиза ChatGPT-4 указывал на его потенциальные ограничения. Несмотря на любовь к технологиям, он выступает за критический подход к их развитию.

На предстоящем публичном мероприятии он представит реалистичный взгляд на будущее ИИ, объяснив, как избежать антиутопического сценария.

Обсуждение затронет ключевые вопросы:

Как технологии могут реально изменить общество?

Какие риски мы недооцениваем?

Как развивать ИИ так, чтобы он приносил пользу, а не вред?

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Такие машины можно назвать искусственным интеллектом.

