Программируемый хаос: как ИИ может устроить мир, в котором не хочется жить

Сегодня ИИ внедряется повсюду — от бизнеса до образования, но действительно ли технологии соответствуют ожиданиям?
"Мы переживаем "идеальный шторм" — сочетание корпоративной безответственности, хаотичного внедрения ИИ, отсутствия регулирования и множества неизвестных факторов", — считает учёный, писатель и предприниматель, Гэри Маркус.
Маркус — признанный эксперт в области искусственного интеллекта, предвидевший многие современные проблемы задолго до их появления.
Ещё в 2016 году он предупреждал о сложностях с беспилотными автомобилями, а задолго до релиза ChatGPT-4 указывал на его потенциальные ограничения. Несмотря на любовь к технологиям, он выступает за критический подход к их развитию.
На предстоящем публичном мероприятии он представит реалистичный взгляд на будущее ИИ, объяснив, как избежать антиутопического сценария.
Обсуждение затронет ключевые вопросы:
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Такие машины можно назвать искусственным интеллектом.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.