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Программируемый хаос: как ИИ может устроить мир, в котором не хочется жить

1:14
Наука

Сегодня ИИ внедряется повсюду — от бизнеса до образования, но действительно ли технологии соответствуют ожиданиям?

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

"Мы переживаем "идеальный шторм" — сочетание корпоративной безответственности, хаотичного внедрения ИИ, отсутствия регулирования и множества неизвестных факторов", — считает учёный, писатель и предприниматель, Гэри Маркус.

Реальные возможности vs. хайп

Маркус — признанный эксперт в области искусственного интеллекта, предвидевший многие современные проблемы задолго до их появления.

Ещё в 2016 году он предупреждал о сложностях с беспилотными автомобилями, а задолго до релиза ChatGPT-4 указывал на его потенциальные ограничения. Несмотря на любовь к технологиям, он выступает за критический подход к их развитию.

На предстоящем публичном мероприятии он представит реалистичный взгляд на будущее ИИ, объяснив, как избежать антиутопического сценария.

Обсуждение затронет ключевые вопросы:

  • Как технологии могут реально изменить общество?
  • Какие риски мы недооцениваем?
  • Как развивать ИИ так, чтобы он приносил пользу, а не вред?

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. Такие машины можно назвать искусственным интеллектом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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