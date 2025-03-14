Больше нет мобильного рабства: в России упростят смену оператора

В России изменятся правила переноса мобильных номеров. Уже с 2026 года абоненты смогут сохранить свой номер телефона даже при переезде в другой регион. Сейчас такая возможность есть только внутри одного субъекта РФ.
Минцифры России разработало проект постановления, который закрепит новый порядок. В пресс-службе ведомства сообщают, что уже проведено пилотное тестирование, и технически перенос между регионами возможен.
"Теперь при переезде в другой регион абоненты смогут перенести свой номер к другому оператору связи или оставить его у действующего, если оператор работает в регионе", — пишут в Минцифры.
Сейчас проект документа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает "Царьград".
До сих пор россияне могли менять оператора, сохраняя номер, только в пределах одного региона. Если же человек переезжал, ему приходилось оформлять новую SIM-карту. Это создавало неудобства, особенно для тех, чей номер использовался в рабочих или личных контактах.
Благодаря нововведению:
По данным Минцифры, услуга станет доступной в 2026 году. Это позволит россиянам более гибко управлять своими мобильными номерами и операторами.
Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.
В садоводстве, как и в моде, есть тренды. В 2024 году актуальны натуральность, минимальный уход и необычные цветовые сочетания. Какие растения выбрать, чтобы участок выглядел современно? Разбираемся!