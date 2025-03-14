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Больше нет мобильного рабства: в России упростят смену оператора

1:39
Наука

В России изменятся правила переноса мобильных номеров. Уже с 2026 года абоненты смогут сохранить свой номер телефона даже при переезде в другой регион. Сейчас такая возможность есть только внутри одного субъекта РФ.

Мобильный телефон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мобильный телефон

Как это будет работать?

Минцифры России разработало проект постановления, который закрепит новый порядок. В пресс-службе ведомства сообщают, что уже проведено пилотное тестирование, и технически перенос между регионами возможен.

"Теперь при переезде в другой регион абоненты смогут перенести свой номер к другому оператору связи или оставить его у действующего, если оператор работает в регионе", — пишут в Минцифры.

Сейчас проект документа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов, сообщает "Царьград".

Что изменится для пользователей?

До сих пор россияне могли менять оператора, сохраняя номер, только в пределах одного региона. Если же человек переезжал, ему приходилось оформлять новую SIM-карту. Это создавало неудобства, особенно для тех, чей номер использовался в рабочих или личных контактах.

Благодаря нововведению:

  • Можно будет не беспокоиться о смене номера при переезде.
  • Появится больше свободы в выборе оператора.
  • Уменьшатся риски потери контактов из-за смены номера.

Когда ждать изменений?

По данным Минцифры, услуга станет доступной в 2026 году. Это позволит россиянам более гибко управлять своими мобильными номерами и операторами.

Уточнения

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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