Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

На финской атомной электростанции Олкилуото-3, одном из крупнейших ядерных объектов Европы, произошла утечка радиоактивной охлаждающей жидкости.

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Радиация

Инцидент был связан с тем, что дренажная система бассейна реактора не была должным образом закрыта перед началом зарядки. Оператор станции, компания Teollisuuden Voima (TVO), оперативно отреагировал на ситуацию, заявив, что утечка не представляет серьезной угрозы.

По данным TVO, объем утечки составил около 100 кубометров жидкости с низким уровнем радиации. Власти заверили, что риск для окружающей среды и населения минимален. Меры безопасности были приняты незамедлительно: территория была оцеплена, а персонал проинструктирован о необходимых действиях. Радиоактивные стоки были обработаны в соответствии с установленными протоколами.

АЭС Олкилуото-3, самый мощный реактор в Европе, был введен в эксплуатацию в 2023 году с задержкой примерно на 14 лет. Несмотря на инцидент, оператор подчеркнул, что ситуация находится под контролем, и радиационный фон остается в норме.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения.

