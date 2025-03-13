Небывалые разрушения на земле — Неаполь накрыла волна землетрясений

Сегодня вечером в Неаполе произошло землетрясение магнитудой 4,4, вызвавшее обрушения и массовый выход людей на улицы.
Эпицентр находился в районе Флегрей, от Поццуоли до Портичи, а ощущения распространились даже до подножия Везувия и острова Прочида. Первый толчок зафиксирован в 1:25 ночи, а спустя 15 минут последовал второй, менее мощный — магнитудой 1,6.
В результате подземных толчков пострадали здания, обрушились каменные конструкции, в том числе колокольня церкви Святой Анны на улице Эвриало. На улицах города оказались люди с детьми, многие покинули жилища, опасаясь повторных толчков. На месте происшествия работают более десяти пожарных бригад, спасательные отряды и волонтеры Красного Креста. Гражданская оборона организовала зоны ожидания в нескольких точках города, включая Аньяно и проспект Освобождения.
Мэр Поццуоли Джиджи Манцони сообщил, что пока нет критических разрушений, однако в городе активно проводятся проверки зданий. Власти Неаполя создали координационный центр кризисного управления, куда направлены ответственные за чрезвычайные ситуации. В городе временно закрыты школы, а в некоторых районах ограничено передвижение из-за обрушений и обломков.
Специалисты обратили внимание на то, что землетрясение вызвало обрушение слоев кальцины — осадочных пород, характерных для вулканической активности в регионе. Вулканолог Джузеппе Де Натале напомнил, что за последние годы уровень углекислого газа в районе Флегрей значительно вырос, а подъем почвы в Кампи Флегрей превысил показатели 1980-х на 40 сантиметров. Эксперты опасаются, что длительное накопление газа под землей может привести к новым подземным толчкам и даже возможному извержению.
Как и во время кризисных явлений прошлых десятилетий, жители Неаполя вышли на улицы с рюкзаками, мешками и вещами первой необходимости. В парках государственного жилья наблюдались массовые отъезды, люди стремились покинуть опасные районы. На улицах царила напряженная атмосфера, напоминающая кризис 1980-х годов, когда после землетрясения в Ирпинии и Базиликате тысячи людей остались без крова.
На месте происшествия работают бригады спасателей, проверяются здания на предмет угрозы обрушения. В районе Поццуоли удалось извлечь живым человека из завалов. Власти активно координируют действия служб и призывают жителей сохранять спокойствие. Городские службы работают в круглосуточном режиме, предоставляя информацию о состоянии зданий и безопасности населения.
Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе. Системы вулканологического наблюдения Института геофизики и вулканологии (INGV) зафиксировали серию слабых толчков после основного удара. В некоторых районах ощущались даже подземные перекосы почвы. Вулканологи предупреждают, что длительное накопление углекислого газа может спровоцировать новые подземные толчки или даже пробудить активность Везувия.
Власти Неаполя организовали временные пункты приема граждан, где можно получить помощь и информацию. На некоторых улицах установлены ограничения на передвижение, проводятся эвакуации в наиболее опасных районах. Гражданам рекомендовано избегать появления в зонах с высоким уровнем углекислого газа и следить за официальными сообщениями служб безопасности.
Несмотря на то, что основная волна толчков прошла, жители Неаполя продолжают опасаться новых подземных перекосов. Многие не решаются возвращаться домой, опасаясь повторных разрушений. В городе царит напряжение, так как эксперты не могут с уверенностью заявить, что угроза полностью устранена. Возможны новые обрушения и дальнейшие перебои в инфраструктуре.
Ученые отмечают, что Флегрейская кальдера — один из самых опасных вулканических объектов в Европе. Подъем уровня почвы и увеличение концентрации углекислого газа в воздухе могут быть предвестниками новых тектонических процессов. В случае дальнейшей активности потребуется эвакуация тысяч жителей, а экономика региона может пострадать из-за остановки промышленности и туризма.
Пока власти и ученые изучают последствия землетрясения, жители города находятся в состоянии тревожного ожидания. Возможны новые меры по эвакуации, а также дополнительные проверки зданий. Неаполь вновь столкнулся с природной угрозой, и от того, насколько быстро власти смогут справиться с последствиями, зависит будущее тысяч людей.
Неа́поль - город на юге Италии. Административный центр области Кампания и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.
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