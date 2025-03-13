Небывалые разрушения на земле — Неаполь накрыла волна землетрясений

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Сегодня вечером в Неаполе произошло землетрясение магнитудой 4,4, вызвавшее обрушения и массовый выход людей на улицы.

Фото: flickr.com by Бернард Спрагг. Новозеландец из Крайстчерча, Новая Зеландия, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ликвидация последствий землетрясения

Эпицентр находился в районе Флегрей, от Поццуоли до Портичи, а ощущения распространились даже до подножия Везувия и острова Прочида. Первый толчок зафиксирован в 1:25 ночи, а спустя 15 минут последовал второй, менее мощный — магнитудой 1,6.

Разрушения и мобилизация служб

В результате подземных толчков пострадали здания, обрушились каменные конструкции, в том числе колокольня церкви Святой Анны на улице Эвриало. На улицах города оказались люди с детьми, многие покинули жилища, опасаясь повторных толчков. На месте происшествия работают более десяти пожарных бригад, спасательные отряды и волонтеры Красного Креста. Гражданская оборона организовала зоны ожидания в нескольких точках города, включая Аньяно и проспект Освобождения.

Реакция властей и меры безопасности

Мэр Поццуоли Джиджи Манцони сообщил, что пока нет критических разрушений, однако в городе активно проводятся проверки зданий. Власти Неаполя создали координационный центр кризисного управления, куда направлены ответственные за чрезвычайные ситуации. В городе временно закрыты школы, а в некоторых районах ограничено передвижение из-за обрушений и обломков.

Неаполь вспоминает кризис 1980-х

Специалисты обратили внимание на то, что землетрясение вызвало обрушение слоев кальцины — осадочных пород, характерных для вулканической активности в регионе. Вулканолог Джузеппе Де Натале напомнил, что за последние годы уровень углекислого газа в районе Флегрей значительно вырос, а подъем почвы в Кампи Флегрей превысил показатели 1980-х на 40 сантиметров. Эксперты опасаются, что длительное накопление газа под землей может привести к новым подземным толчкам и даже возможному извержению.

Люди вновь на улицах: страх и паника

Как и во время кризисных явлений прошлых десятилетий, жители Неаполя вышли на улицы с рюкзаками, мешками и вещами первой необходимости. В парках государственного жилья наблюдались массовые отъезды, люди стремились покинуть опасные районы. На улицах царила напряженная атмосфера, напоминающая кризис 1980-х годов, когда после землетрясения в Ирпинии и Базиликате тысячи людей остались без крова.

Спасательные операции продолжаются

На месте происшествия работают бригады спасателей, проверяются здания на предмет угрозы обрушения. В районе Поццуоли удалось извлечь живым человека из завалов. Власти активно координируют действия служб и призывают жителей сохранять спокойствие. Городские службы работают в круглосуточном режиме, предоставляя информацию о состоянии зданий и безопасности населения.

Геологическая обстановка остается нестабильной

Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности в регионе. Системы вулканологического наблюдения Института геофизики и вулканологии (INGV) зафиксировали серию слабых толчков после основного удара. В некоторых районах ощущались даже подземные перекосы почвы. Вулканологи предупреждают, что длительное накопление углекислого газа может спровоцировать новые подземные толчки или даже пробудить активность Везувия.

Временные меры и предупреждения

Власти Неаполя организовали временные пункты приема граждан, где можно получить помощь и информацию. На некоторых улицах установлены ограничения на передвижение, проводятся эвакуации в наиболее опасных районах. Гражданам рекомендовано избегать появления в зонах с высоким уровнем углекислого газа и следить за официальными сообщениями служб безопасности.

Перспективы и ожидания жителей

Несмотря на то, что основная волна толчков прошла, жители Неаполя продолжают опасаться новых подземных перекосов. Многие не решаются возвращаться домой, опасаясь повторных разрушений. В городе царит напряжение, так как эксперты не могут с уверенностью заявить, что угроза полностью устранена. Возможны новые обрушения и дальнейшие перебои в инфраструктуре.

Возможные последствия для региона

Ученые отмечают, что Флегрейская кальдера — один из самых опасных вулканических объектов в Европе. Подъем уровня почвы и увеличение концентрации углекислого газа в воздухе могут быть предвестниками новых тектонических процессов. В случае дальнейшей активности потребуется эвакуация тысяч жителей, а экономика региона может пострадать из-за остановки промышленности и туризма.

Заключение: Неаполь в ожидании решений

Пока власти и ученые изучают последствия землетрясения, жители города находятся в состоянии тревожного ожидания. Возможны новые меры по эвакуации, а также дополнительные проверки зданий. Неаполь вновь столкнулся с природной угрозой, и от того, насколько быстро власти смогут справиться с последствиями, зависит будущее тысяч людей.

Уточнения

Неа́поль - город на юге Италии. Административный центр области Кампания и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции.

