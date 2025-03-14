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Наука повторяет природу: материал, который сам решает, каким быть

2:25
Наука

Представьте себе самолет, который с каждым полетом становится умнее, а его крылья адаптируются к условиям полета, минимизируя турбулентность и повышая эффективность. Звучит как научная фантастика?

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Фото: https://commons.wikimedia.org by Scott Dougall scottdougall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
материал

Однако группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе уже сделала шаг к реальности, разработав интеллектуальный материал, способный изменять свою жесткость в зависимости от внешних факторов.

Что делает этот материал уникальным

Материал создан на основе механической нейронной сети (МНС), которая регулирует жесткость соединений между своими компонентами.

Это похоже на работу искусственных нейронных сетей, используемых в системах машинного обучения: так же, как цифровые алгоритмы адаптируют связи между виртуальными нейронами, физическая структура этого материала настраивает свои характеристики, реагируя на внешние воздействия.

Как это работает

Исследователи создали прототип размером 45x60 см, состоящий из 21 электромеханической пружины, расположенных в треугольной форме. Каждое соединение длиной около 15 см оснащено миниатюрным линейным двигателем, который регулирует жесткость связи. Это позволяет материалу не просто адаптироваться к новым условиям, но и обучаться правильному поведению.

Когда сеть проходит обучение, жесткость связей настраивается таким образом, чтобы материал мог выполнять различные задачи. Со временем он учится реагировать на нагрузки, меняя форму и улучшая свою устойчивость.

Возможные применения

Такие технологии могут кардинально изменить конструкцию авиационных крыльев. Например, если крыло со временем получает повреждения или подвергается неожиданным нагрузкам (например, порывам ветра), механическая нейронная сеть подстроит его жесткость так, чтобы компенсировать влияние этих факторов. В результате самолет сможет повышать свою эффективность и маневренность по мере накопления опыта полетов.

Этот подход можно использовать не только в авиации. В будущем такие материалы могут применяться в строительстве адаптивных зданий, робототехнике и даже в медицине, создавая умные протезы и импланты.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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