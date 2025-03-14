Лёгкие мегаполиса: этот очиститель способен изменить экологию города

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Грязный воздух в городах — проблема, которую сложно игнорировать. Однако стартап из Лилля Bioteos предложил нестандартное решение: очиститель воздуха на основе микроводорослей. Это устройство уже проходит испытания в метро, и его эффективность впечатляет.

Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Загрязненный воздух

Как работает инновационный очиститель

Bioteos разработал систему, способную очищать воздух от углекислого газа (CO2), летучих органических соединений, оксидов азота и мелких частиц размером 2,5-10 микрон.

Прототип представляет собой алюминиевые резервуары высотой 2,3 м и емкостью 100 литров. Внутри находится 350 г микроводорослей, которые активно поглощают вредные вещества. Один такой резервуар способен обрабатывать до 700 м³ воздуха в час.

Секрет микроводорослей

"Микроводоросли захватывают углекислый газ гораздо эффективнее, чем любое другое растение на планете. Они не только поглощают CO2, но и используют оксиды азота, оксиды серы и формальдегиды для своего роста", — объясняет Ромен Бахо, соучредитель Bioteos.

По данным компании, именно микроводоросли обеспечивают 75% кислорода на Земле, а их фотосинтетическая эффективность в четыре раза выше, чем у деревьев. Например, 1 кг этих водорослей способен поглотить до 2 кг CO2.

Принцип работы устройства

Очистка воздуха происходит следующим образом:

Загрязнённый воздух поступает в резервуар через верхнее отверстие.

Вентиляторы высокого давления направляют его вниз.

Воздух проходит через слой микроводорослей, которые растворяют вредные примеси.

На финальном этапе воздух подвергается стерилизации ультрафиолетовой лампой и выходит наружу.

Испытания и будущее проекта

Весной 2023 года очиститель тестировался на станции метро в Лилле. Параллельно проводились испытания другого устройства — Terrao, разработанного местной компанией.

Тем временем Bioteos не стоит на месте и уже разработал усовершенствованную версию устройства. Новый вариант менее шумный и подходит для использования в учебных классах и офисах.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

