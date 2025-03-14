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Шпион в вашей квартире: как Wi-Fi может следить за вами, даже если вы выключили камеры

2:56
Наука

Можно ли следить за человеком, если он находится за стеной? Исследователи из Университета Карнеги-Меллона доказали, что да. Они разработали систему наблюдения, которая использует сигналы Wi-Fi для определения местоположения и движений людей в реальном времени. Эта технология позволяет видеть, кто находится в помещении, даже если он скрыт за мебелью или стенами.

Роутер
Фото: Wikimedia Commons by Abhi25t, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роутер

Как работает технология

Wi-Fi-роутеры излучают радиоволны, которые отражаются от объектов в комнате. Человеческое тело тоже создаёт помехи для этих сигналов, а искусственный интеллект может анализировать их и строить 3D-модель движений. По сути, каждый человек формирует уникальный отпечаток, влияя на Wi-Fi-сигнал своим размером, формой и плотностью.

Для реализации проекта учёные использовали глубокую нейронную сеть. Её обучили различать движения людей и строить точные 3D-изображения, даже если объект наблюдения находится в полной темноте или спрятан за препятствиями. В основе метода — технология DensePose от Meta, которая позволяет превратить обычные 2D-изображения в полноценные 3D-модели тела.

Точность и ограничения

Разработчики отмечают, что система ещё не идеальна. Искусственному интеллекту сложнее интерпретировать необычные движения или разбирать сигналы в многолюдных помещениях. Однако в большинстве случаев Wi-Fi-наблюдение показывает более стабильные результаты, чем традиционные камеры видеонаблюдения.

Главное преимущество технологии в её доступности. В отличие от дорогих радарных и лидарных датчиков, Wi-Fi-сети есть почти в каждом доме. Это делает разработку перспективной для обеспечения безопасности без установки дополнительных устройств.

Шпионаж или защита

Хотя многие могут обеспокоиться вопросом конфиденциальности, разработчики подчёркивают, что их система предназначена не для слежки, а для обеспечения безопасности. Например, она может помогать обнаруживать взломщиков или контролировать состояние пожилых людей, не требуя установки камер в жилых помещениях.

Использование Wi-Fi в качестве метода наблюдения — не новая идея. В 2016 году китайские исследователи представили аналогичную систему, способную не только фиксировать присутствие человека за стеной, но и угадывать его личность с точностью более 85%.

Пока технология находится в стадии разработки, но её перспективы очевидны. Возможно, в ближайшем будущем системы наблюдения на основе Wi-Fi станут стандартным инструментом безопасности в домах по всему миру.

Уточнения

Шпиона́ж или шпио́нство - противозаконная разведывательная деятельность органов (их агентов) иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации (государственной тайны) спецслужбами других государств.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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