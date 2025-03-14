Шпион в вашей квартире: как Wi-Fi может следить за вами, даже если вы выключили камеры

Можно ли следить за человеком, если он находится за стеной? Исследователи из Университета Карнеги-Меллона доказали, что да. Они разработали систему наблюдения, которая использует сигналы Wi-Fi для определения местоположения и движений людей в реальном времени. Эта технология позволяет видеть, кто находится в помещении, даже если он скрыт за мебелью или стенами.
Wi-Fi-роутеры излучают радиоволны, которые отражаются от объектов в комнате. Человеческое тело тоже создаёт помехи для этих сигналов, а искусственный интеллект может анализировать их и строить 3D-модель движений. По сути, каждый человек формирует уникальный отпечаток, влияя на Wi-Fi-сигнал своим размером, формой и плотностью.
Для реализации проекта учёные использовали глубокую нейронную сеть. Её обучили различать движения людей и строить точные 3D-изображения, даже если объект наблюдения находится в полной темноте или спрятан за препятствиями. В основе метода — технология DensePose от Meta, которая позволяет превратить обычные 2D-изображения в полноценные 3D-модели тела.
Разработчики отмечают, что система ещё не идеальна. Искусственному интеллекту сложнее интерпретировать необычные движения или разбирать сигналы в многолюдных помещениях. Однако в большинстве случаев Wi-Fi-наблюдение показывает более стабильные результаты, чем традиционные камеры видеонаблюдения.
Главное преимущество технологии в её доступности. В отличие от дорогих радарных и лидарных датчиков, Wi-Fi-сети есть почти в каждом доме. Это делает разработку перспективной для обеспечения безопасности без установки дополнительных устройств.
Хотя многие могут обеспокоиться вопросом конфиденциальности, разработчики подчёркивают, что их система предназначена не для слежки, а для обеспечения безопасности. Например, она может помогать обнаруживать взломщиков или контролировать состояние пожилых людей, не требуя установки камер в жилых помещениях.
Использование Wi-Fi в качестве метода наблюдения — не новая идея. В 2016 году китайские исследователи представили аналогичную систему, способную не только фиксировать присутствие человека за стеной, но и угадывать его личность с точностью более 85%.
Пока технология находится в стадии разработки, но её перспективы очевидны. Возможно, в ближайшем будущем системы наблюдения на основе Wi-Fi станут стандартным инструментом безопасности в домах по всему миру.
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