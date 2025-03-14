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Как сделать ужин из ничего? Новый ИИ подскажет рецепты по фото

2:34
Наука

Может ли искусственный интеллект заменить человека? Или же он станет нашим интеллектуальным союзником? С появлением ChatGPT и стремительным развитием ИИ эти вопросы становятся всё более актуальными. Однако реальность может быть куда интереснее: ИИ способен не заменить нас, а сделать нашу жизнь проще и удобнее.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Готовка по фото: новая эра кухонных технологий

Недавно исследователи из американской компании PeopleTec создали уникальную компьютерную модель, которая превращает содержимое холодильника в готовые рецепты. Достаточно лишь сделать фото, и система предложит список блюд с подробными инструкциями и порциями. Этот проект объединил в себе мощь языковых моделей и технологий компьютерного зрения.

От настольной игры к научному прорыву

Идея такого ИИ родилась в 2020 году во время настольной игры среди сотрудников PeopleTec. Одна команда называла список продуктов, а другая пыталась создать рецепт, используя ранние версии языковых моделей. По словам Дэвида Новера, одного из разработчиков, на начальных этапах ИИ давал нелепые результаты вроде "венгерская обувная кожа на завтрак".

Однако в последней версии системы эти проблемы устранены: теперь ИИ учитывает сочетание продуктов, корректно формирует последовательность шагов и создаёт правдоподобные рецепты.

Как это работает

Новая платформа основана на комбинации модели анализа изображений и генератора текстов, аналогичного тому, что лежит в основе ChatGPT. Это позволяет ей не просто угадывать ингредиенты, но и предлагать логичные и вкусные блюда.

Разработчики стремились не просто продемонстрировать возможности ИИ, а сделать его действительно полезным инструментом. Пользователи могут задавать дополнительные параметры:

  • Учитывать диетические предпочтения.
  • Подстраивать рецепты под определённые кухни мира.
  • Исключать нежелательные продукты.

Искусственный интеллект: враг или союзник

Развитие ИИ порождает опасения, но примеры вроде этого показывают, что он может быть не конкурентом человеку, а его помощником. Система, способная создавать рецепты на основе случайного набора продуктов, — лишь одно из множества приложений технологий будущего. Возможно, уже скоро мы будем доверять ИИ не только в готовке, но и во многих других сферах жизни.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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