Четыре загадочные планеты вокруг звезды Барнарда: что они скрывают от нас?

Астрономам удалось зафиксировать четыре планеты, вращающиеся вокруг звезды Барнарда — одной из ближайших к Земле. Эти планеты совершают полный оборот всего за несколько дней и, скорее всего, слишком горячие, чтобы поддерживать жизнь.
Звезда Барнарда была открыта ещё в 1916 году. Она является ближайшей одиночной звездой к Солнцу, и на протяжении века астрономы надеялись найти у неё планеты. Однако их размеры и характеристики делали наблюдение крайне сложным.
Для поиска использовался телескоп "Джемини" и современный инструмент MAROON-X, который измеряет изменения цвета света звезды. Эти изменения возникают из-за гравитационного воздействия планет, что позволило астрономам подтвердить их существование.
Исследования показали, что планеты, скорее всего, каменистые, но из-за особенностей угла наблюдения пока сложно определить их точный состав. Однако учёные уверены, что в обитаемой зоне звезды новых планет нет.
Эти планеты одни из самых маленьких, обнаруженных с помощью метода наблюдений. Их изучение может помочь лучше понять, как формируются экзопланеты и какие условия могут сделать их пригодными для жизни.
Астрономы надеются, что новые исследования раскроют ещё больше тайн о звезде Барнарда и подобных ей системах. Ведь чем больше мы узнаём о далёких планетах, тем ближе становимся к пониманию устройства нашей Вселенной.
Звезда́ Ба́рнарда — одиночная звезда в созвездии Змееносца. Находится на расстоянии 1,828 пк (5,96 светового года) от Солнца, то есть это одна из ближайших звезд к Солнечной системе (ближе только три звезды, составляющие систему Альфа Центавра).
Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?