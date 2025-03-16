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Четыре загадочные планеты вокруг звезды Барнарда: что они скрывают от нас?

1:37
Наука

Астрономам удалось зафиксировать четыре планеты, вращающиеся вокруг звезды Барнарда — одной из ближайших к Земле. Эти планеты совершают полный оборот всего за несколько дней и, скорее всего, слишком горячие, чтобы поддерживать жизнь.

Экзопланета K2-18 b
Фото: https://webbtelescope.org/contents/media/images/2023/139/01H9R88HG8YXRMARWZ5B1YDT27 by NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI) Science: Nikku Madhusudhan (IoA), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзопланета K2-18 b

Звезда Барнарда была открыта ещё в 1916 году. Она является ближайшей одиночной звездой к Солнцу, и на протяжении века астрономы надеялись найти у неё планеты. Однако их размеры и характеристики делали наблюдение крайне сложным.

Для поиска использовался телескоп "Джемини" и современный инструмент MAROON-X, который измеряет изменения цвета света звезды. Эти изменения возникают из-за гравитационного воздействия планет, что позволило астрономам подтвердить их существование.

Исследования показали, что планеты, скорее всего, каменистые, но из-за особенностей угла наблюдения пока сложно определить их точный состав. Однако учёные уверены, что в обитаемой зоне звезды новых планет нет.

Эти планеты одни из самых маленьких, обнаруженных с помощью метода наблюдений. Их изучение может помочь лучше понять, как формируются экзопланеты и какие условия могут сделать их пригодными для жизни.

Астрономы надеются, что новые исследования раскроют ещё больше тайн о звезде Барнарда и подобных ей системах. Ведь чем больше мы узнаём о далёких планетах, тем ближе становимся к пониманию устройства нашей Вселенной.

Уточнения

Звезда́ Ба́рнарда — одиночная звезда в созвездии Змееносца. Находится на расстоянии 1,828 пк (5,96 светового года) от Солнца, то есть это одна из ближайших звезд к Солнечной системе (ближе только три звезды, составляющие систему Альфа Центавра).

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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