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Слежка за небом: как новый проект хочет поймать инопланетные корабли

3:10
Наука

Можно ли поймать НЛО в объектив камеры? Группа энтузиастов уверена: да! Они создали проект Sky360, который станет глазами всего человечества в поисках внеземных объектов. Используя сеть станций наблюдения и искусственный интеллект, команда намерена круглосуточно мониторить небо, чтобы зафиксировать возможные признаки присутствия инопланетных кораблей.

НЛО
Фото: https://commons.wikimedia.org by Freak of Jesus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
НЛО

Глобальная сеть охотников за аномалиями

Проект Sky360, запущенный в 2021 году, представляет собой "гражданскую научную инициативу”, нацеленную на непрерывное наблюдение за небом. Разработчики используют доступные компоненты: камеры, датчики и программное обеспечение с открытым исходным кодом. Таким образом, любой желающий может присоединиться к проекту и установить свою станцию наблюдения.

Основная идея Sky360 — создание глобальной сети автономных станций, которые будут самостоятельно фиксировать аномалии в атмосфере. Все станции работают за счет поддержки энтузиастов, как в финансовом плане, так и в разработке алгоритмов.

Как работает система

Наблюдательные станции оснащены камерами, датчиками и модулями искусственного интеллекта, которые анализируют изменения в небе. Если система фиксирует движение неизвестного объекта, алгоритм активирует дополнительные датчики и переключает камеры в режим максимального приближения.

Никола Галиот, один из разработчиков Sky360, объясняет, что система основана на методе "вычитания фона”. Это означает, что ИИ сравнивает новые кадры с предыдущими, выявляя объекты, появляющиеся и исчезающие в поле зрения. Как только алгоритм зафиксирует нечто необычное, он начнет отслеживание в реальном времени.

Искусственный интеллект в деле

Для анализа данных команда Sky360 использует нейросети и машинное обучение. В процессе обработки изображений алгоритмы становятся всё точнее, минимизируя ошибки.

Алгоритмы Sky360 смогут не только идентифицировать объекты, но и отличать возможные НЛО от обычных самолетов, дронов и спутников. В будущем планируется интеграция внешних данных, таких как погодные условия и воздушный трафик, чтобы сделать анализ еще более точным.

Что дальше

Хотя идея выглядит многообещающе, проект пока находится на начальной стадии развития. На данный момент на Земле функционирует всего 20 наблюдательных станций. Для полноценного покрытия планеты необходимо более 150 000 таких точек.

Разработчики обещают, что в ближайшее время исходный код программы станет доступен пользователям, что ускорит развитие сети Sky360. Сможет ли эта система дать долгожданное доказательство существования инопланетных кораблей? Время покажет.

Уточнения

Неопознанный летающий объект НЛО (англ. unidentified flying object, UFO), также летающая тарелка (англ. flying saucer), неопознанное аномальное явление (англ. unindified anomalous phenomena, UAP) или неопознанное воздушное явление (англ. unindified aerial phenomena, UAP) — визуально наблюдаемый движущийся или неподвижный, находящийся в атмосфере или в космическом пространстве (летающий или производящий впечатление летающего) объект, или аналогичное оптическое явление, не идентифицированные конкретным наблюдателем как известный природный (птица, падающий метеорит, облачная структура, явление атмосферного электричества и др.)

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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