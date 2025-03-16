Прорыв в борьбе с деменцией: этот препарат очищает мозг от токсичных белков

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Scripps Research сделали прорыв в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. Они создали стабильную форму карнозина под названием diAcCA, которая в организме превращается в карнозиновую кислоту — соединение, активирующее естественную защиту мозга.

Фото: Wikimedia Commons by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ старик, пациент страдающий слабоумием

Испытания на мышах показали, что diAcCA улучшает память и снижает симптомы болезни Альцгеймера. Это происходит за счёт нескольких механизмов:

Удаление токсичных белков, таких как фосфорилированный тау-белок и β-амилоид

Все эти процессы помогают защитить мозг от разрушения и поддерживать его функции.

Исследования также показали, что препарат хорошо переносится организмом и даже помогает снизить воспаление в желудке и пищеводе. Это открывает перспективы его использования не только при Альцгеймере, но и при других воспалительных заболеваниях.

Учёные уверены, что diAcCA может стать важным дополнением к существующим методам лечения болезни Альцгеймера. Это открытие даёт надежду на замедление прогрессирования заболевания и улучшение качества жизни миллионов людей.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

