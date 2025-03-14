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Школьники в Австралии 20 лет попирали ногами следы динозавров возрастом 200 миллионов лет

2:04
Наука

В одной из школ Австралии обнаружили настоящую историческую реликвию — коллекцию следов динозавров, которым около 200 миллионов лет. Они всё это время находились прямо в школьном фойе, но никто не догадывался об их ценности.

Динозавр
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Динозавр

Отпечатки принадлежат динозавру Anomoepus scambu, небольшому двуногому травоядному. Они были найдены шахтёрами ещё в 2002 году и переданы школе, но долгое время оставались просто частью каменной плиты, выставленной в фойе.

Школьники и учителя не подозревали, какое сокровище у них под ногами, пока находкой не заинтересовался озабоченный исследователь.

Палеонтолог Энтони Ромилио из Квинслендского университета решил изучить каменную плиту и обнаружил, что на ней находится одна из самых плотных коллекций следов динозавров в Австралии. Следы расположены на трёх уровнях, что делает их крайне редкими и ценными.

Исследователи смогли выяснить не только размер динозавра, но и его скорость передвижения. Эти данные помогают понять, как двигались древние существа и как они жили в раннем юрском периоде.

Ромилио отметил, что большинство находок окаменелостей делают не учёные, а обычные люди. Так произошло и с этой плитой — шахтёры просто передали её школе, не зная, что именно они нашли.

Более того, в ходе исследования учёный обнаружил ещё один след динозавра — прямо на валуне на автостоянке шахты. Это показывает, что ценные исторические артефакты могут находиться у нас буквально под ногами, но мы их просто не замечаем.

Эта история — ещё одно напоминание о том, что вокруг нас могут скрываться удивительные свидетельства далёкого прошлого. Чтобы не упустить важные открытия, стоит внимательнее относиться к таким находкам и передавать их специалистам. Ведь даже самый обычный камень может оказаться дверью в мир, существовавший сотни миллионов лет назад.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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