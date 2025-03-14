Сенсация в медицине: найден новый ключ к победе над ожирением — ученые раскрывают секреты жировой ткани

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из университета штата Делавэр сделали важное открытие в области лечения ожирения. Они обнаружили, что экспрессия генов в жировой ткани может играть ключевую роль в развитии этого заболевания и его осложнений.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Ожирение — это не просто косметическая проблема, а серьёзный фактор риска гипертонии, диабета, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Важно понимать, что жировая ткань — это не просто запас энергии, а полноценный эндокринный орган, влияющий на весь организм. Нарушения в её работе могут привести к опасным последствиям.

Команда учёных исследовала влияние рациона на экспрессию генов в жировой ткани мышей. Одна группа животных питалась продуктами с высоким содержанием жиров, другая — обычной пищей. Результаты показали значительные изменения в составе жировой ткани и активности генов. В подкожном жире (SAT) обнаружено более 300 изменённых генов, а во висцеральном (VAT) — почти 700. Именно висцеральный жир особенно опасен, поскольку увеличивает риск развития хронических заболеваний.

Исследование проводилось при поддержке Национальных институтов здравоохранения и Центра передовых биомедицинских исследований Университета Делавэра. Учёные использовали передовые технологии секвенирования РНК и биоинформатического анализа. Они выяснили, что гены, отвечающие за метаболизм, регуляцию кальция и воспалительные процессы, требуют дальнейшего изучения.

Следующий шаг — анализ экспрессии генов в жировой ткани человека. Также рассматривается возможность генетических различий между мужчинами и женщинами, что может открыть путь к более точным методам лечения ожирения.

Уточнения

Жирова́я ткань — разновидность соединительной ткани животных, образующаяся из мезенхимы и состоящая из специализированных клеток, накапливающих жиры — адипоцитов.

