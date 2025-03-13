Сатурн пополнил свою семью: астрономы обнаружили рекордное количество спутников

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы сделали удивительное открытие, сообщив о наличии более 100 новых спутников, обнаруженных вокруг Сатурна.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Звездное пространство

По предположениям, эти объекты могли образоваться в результате космических столкновений, которые произошли всего около 100 миллионов лет назад, оставив за собой обломки на орбите планеты.

Сатурн, как и другие газовые гиганты нашей солнечной системы, имеет значительное количество спутников, которые представляют собой небесные тела, вращающиеся вокруг планет, но не являющиеся звездами. На данный момент у Юпитера известно 95 спутников, у Урана — 28, а у Нептуна — 16. Недавние находки увеличивают общее количество спутников Сатурна до 274, что является значительным вкладом в астрономическую классификацию объектов в нашей системе.

Майк Александерсен из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который является автором статьи об этом открытии, отметил, что новая группа спутников — это самая большая по числу находка в последние годы. Многие из новых спутников представляют собой небольшие камни диаметром всего в несколько километров, что делает их значительно меньшими по размеру по сравнению с Луной, чей диаметр составляет 3500 километров. Несмотря на свои скромные размеры, эти объекты имеют четко отслеживаемые орбиты вокруг Сатурна, и астрономы рассматривают их как спутники.

Международный астрономический союз на днях официально ратифицировал открытие 128 новых спутников. Эдвард Эштон, ведущий автор статьи из Института астрономии и астрофизики Academia Sinica на Тайване, также получит право на название этих объектов. Доктор Александерсен отметил, что тот, кто делает открытие, имеет возможность выбрать названия для новых спутников, что является обычной практикой в астрономии, пишет nytimes.

Уточнения

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера. Сатурн классифицируется как газовый гигант. Планета названа в честь римского бога земледелия.

