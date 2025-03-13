Кто умнее — мальчики или девочки? Новое исследование ставит всё с ног на голову

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Традиционные гендерные различия в образовании начинают смещаться — недавнее исследование показало, что мальчики в Англии начали опережать девочек в математике и естественных науках.

Фото: ru.freepik.com/freepik Дети в школе

Что показали данные?

В 2019 году разница между мальчиками и девочками в математике была минимальной (516 против 514 баллов).

В 2023 году мальчики резко ушли вперёд: 538 против 512.

По естественным наукам разрыв вырос с 3 баллов в 2019 году до 14 баллов в 2023 году.

Что стоит за этими изменениями?

Уверенность перед тестами — исследования показывают, что чем выше уверенность в своих силах, тем выше результат.

Пересмотр образовательных стратегий — возможно, школы стали больше адаптировать программы под мальчиков.

Изменение динамики обучения — влияние технологий, цифровых курсов и новой системы оценок.

Что это значит для системы образования?

Ранее считалось, что мальчики в Великобритании отстают в школьном обучении, но теперь ситуация кардинально меняется. Это вызывает вопросы для образовательной политики: следует ли корректировать подходы к обучению девочек, если новые данные показывают смещение баланса?

Уточнения

Ум — это совокупность способностей к мышлению, познанию, пониманию, восприятию, запоминанию, обобщению, оценке и принятию решения кем-либо.

