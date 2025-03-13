Эфирные масла теперь не портятся: как это изменит рынок натуральной косметики

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Натуральная косметика полезна, но нестабильна — эфирные масла быстро окисляются, меняют запах, цвет и теряют свойства. Чешские учёные нашли способ замедлить эти процессы, не прибегая к синтетическим консервантам!

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Что придумали исследователи?

Капсулирование эфирных масел — защита от окисления и разрушения.

Пикеринговые эмульсии — новая альтернатива традиционным эмульгаторам.

Использование микроцеллюлозы — экологично, безопасно и подходит даже для чувствительной кожи.

Когда появятся такие продукты?

Разработка проходит в сотрудничестве с брендом Nobilis Tilia.

За два года проект должен перейти от лабораторий к промышленному производству.

Первыми новинками станут женская и мужская линейки косметики, а также антиперспирант для мужчин.

Что это значит для рынка?

Более экологичные формулы без синтетических стабилизаторов.

Долговечность натуральных продуктов без потери их свойств.

Снижение затрат на производство, что может сделать натуральную косметику доступнее.

Чешские учёные создают новый стандарт натуральной косметики, который может изменить рынок и сделать экопродукты по-настоящему стойкими.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

