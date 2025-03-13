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Эфирные масла теперь не портятся: как это изменит рынок натуральной косметики

1:21
Наука

Натуральная косметика полезна, но нестабильна — эфирные масла быстро окисляются, меняют запах, цвет и теряют свойства. Чешские учёные нашли способ замедлить эти процессы, не прибегая к синтетическим консервантам!

Губные помады
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губные помады

Что придумали исследователи?

  • Капсулирование эфирных масел — защита от окисления и разрушения.
  • Пикеринговые эмульсии — новая альтернатива традиционным эмульгаторам.
  • Использование микроцеллюлозы — экологично, безопасно и подходит даже для чувствительной кожи.

Когда появятся такие продукты?

  • Разработка проходит в сотрудничестве с брендом Nobilis Tilia.
  • За два года проект должен перейти от лабораторий к промышленному производству.
  • Первыми новинками станут женская и мужская линейки косметики, а также антиперспирант для мужчин.

Что это значит для рынка?

  • Более экологичные формулы без синтетических стабилизаторов.
  • Долговечность натуральных продуктов без потери их свойств.
  • Снижение затрат на производство, что может сделать натуральную косметику доступнее.

Чешские учёные создают новый стандарт натуральной косметики, который может изменить рынок и сделать экопродукты по-настоящему стойкими.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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