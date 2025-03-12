Где предел? Количество лун Сатурна растёт, и учёные в замешательстве

Астрономы обнаружили 128 новых спутников Сатурна, официально сделав его абсолютным рекордсменом Солнечной системы. Теперь у планеты 274 луны — почти в два раза больше, чем у всех остальных планет вместе взятых!
С таким темпом открытий встаёт вопрос: а что вообще считать "луной"? В будущем возможны разногласия по классификации малых спутников, ведь количество новых находок только растёт, сообщают Известия.
Юпитер больше не "король лун", но сможет ли он вернуть себе титул?
Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.
Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!