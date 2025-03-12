Где предел? Количество лун Сатурна растёт, и учёные в замешательстве

Астрономы обнаружили 128 новых спутников Сатурна, официально сделав его абсолютным рекордсменом Солнечной системы. Теперь у планеты 274 луны — почти в два раза больше, чем у всех остальных планет вместе взятых!

Фото: Freepik by Designed by Freepik Звездное пространство

Как нашли новые спутники?

Использовался метод последовательных снимков, на которых отслеживали движение объектов.

После наложения изображений удалось сделать спутники достаточно яркими для наблюдений.

Международный астрономический союз официально признал их луны, присвоив им цифро-буквенные обозначения.

Где предел?

С таким темпом открытий встаёт вопрос: а что вообще считать "луной"? В будущем возможны разногласия по классификации малых спутников, ведь количество новых находок только растёт, сообщают Известия.

Юпитер больше не "король лун", но сможет ли он вернуть себе титул?

Уточнения

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.

