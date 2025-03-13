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Нейроны-искусители — питание и память идут рука об руку

1:45
Наука

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Metabolism, было выявлено, что в дорсальном гиппокампе (dHPC) мозга существуют нейроны, которые реагируют на присутствие сахара и жиров, вызывая тем самым желание их потреблять.

в ресторане
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в ресторане

Ученые идентифицировали два типа таких нейронов: один из них реагирует на углеводы, а другой — на липиды. Эти группы нейронов относятся к так называемым "орексизирующим" схемам, которые активируют аппетит и активное стремление к поиску пищи.

Авторы исследования использовали генетические методы для того, чтобы показать, что эти нейроны играют ключевую роль в стимуляции потребления жиров и сахаров, при этом они действуют через разные механизмы. Нейроны, чувствительные к сахару, помогают вспомнить местоположение сладких веществ, тогда как нейроны, реагирующие на жиры, усиливают желание и мотивацию к их потреблению.

Ученые также заметили, что стимуляция этих нейронов приводит к увеличению потребления пищи, в то время как их удаление снижает склонность к употреблению продуктов с высоким содержанием жиров или сахаров и может предотвратить набор веса, связанный с нездоровой диетой.

Несмотря на то, что гиппокамп известен в первую очередь своей ролью в памяти, данное исследование подчеркивает его важность и в регуляции пищевого поведения. Понимание работы этих нейронных механизмов открывает новые перспективы для разработки терапевтических вмешательств, направленных на лечение переедания и ожирения, что делает это исследование значимым шагом в области изучения метаболизма и пищевой зависимости, пишет corriere.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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