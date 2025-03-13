Инвазивное вмешательство на минимуме! Робот-хирург Da Vinci улучшает качество медпомощи

В Италии впервые была проведена операция на сердце с использованием высокотехнологичной роботизированной системы Da Vinci.
Эта система позволяет выполнять малоинвазивные операции через видеоинтерфейс, что значительно упрощает процесс хирургического вмешательства. Операция, в ходе которой выполнялось коронарное аортальное шунтирование, проходила в медицинском учреждении Ismett, созданном благодаря партнерству региона и медицинского центра Университета Питтсбурга, UPMC.
Команду, проводившую операцию, возглавлял профессор Франческо Мусумечи, старший консультант по кардиологической хирургии, а анестезиологическое сопровождение обеспечивала доктор Мария Скарлата. Система да Винчи представляет собой роботизированную платформу, которая обеспечивает компьютерный интерфейс между хирургом и инструментами для выполнения операции. Ранее робот уже использовался в Ismett для абдоминальных и грудных операций, благодаря чему достигается высокая точность, эффективность и минимизация инвазивности.
Профессор Мусумечи подчеркивает, что применение робототехники в кардиохирургии является подходом будущего, который исключает необходимость в классическом хирургическом разрезе, позволяя врачам выполнять вмешательства с минимальной инвазивностью.
Этот метод действительно предоставляет множество преимуществ для пациента, включая повышенную точность выполнения хирургических манипуляций и снижение риска возможных осложнений, что в итоге значительно улучшает качество медицинской помощи, пишет palermotoday.
Малоинвазивными процедурами (англ. minimally invasive procedure — минимально вторгающаяся процедура) называются любые процедуры (хирургические и не только), которые обеспечивают меньшее вмешательство в организм, чем применяемые для той же цели открытые операции. Малоинвазивная процедура, как правило, подразумевает использование эндоскопических инструментов и дистанционное управление инструментами при непрямом наблюдении хирургического поля через эндоскоп или другой подобный прибор; доступ при таких операциях осуществляются через кожу, через полость тела, через анатомическое отверстие.
Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!