Инвазивное вмешательство на минимуме! Робот-хирург Da Vinci улучшает качество медпомощи

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

В Италии впервые была проведена операция на сердце с использованием высокотехнологичной роботизированной системы Da Vinci.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подготовка больного к операции

Эта система позволяет выполнять малоинвазивные операции через видеоинтерфейс, что значительно упрощает процесс хирургического вмешательства. Операция, в ходе которой выполнялось коронарное аортальное шунтирование, проходила в медицинском учреждении Ismett, созданном благодаря партнерству региона и медицинского центра Университета Питтсбурга, UPMC.

Команду, проводившую операцию, возглавлял профессор Франческо Мусумечи, старший консультант по кардиологической хирургии, а анестезиологическое сопровождение обеспечивала доктор Мария Скарлата. Система да Винчи представляет собой роботизированную платформу, которая обеспечивает компьютерный интерфейс между хирургом и инструментами для выполнения операции. Ранее робот уже использовался в Ismett для абдоминальных и грудных операций, благодаря чему достигается высокая точность, эффективность и минимизация инвазивности.

Профессор Мусумечи подчеркивает, что применение робототехники в кардиохирургии является подходом будущего, который исключает необходимость в классическом хирургическом разрезе, позволяя врачам выполнять вмешательства с минимальной инвазивностью.

Этот метод действительно предоставляет множество преимуществ для пациента, включая повышенную точность выполнения хирургических манипуляций и снижение риска возможных осложнений, что в итоге значительно улучшает качество медицинской помощи, пишет palermotoday.

Уточнения

Малоинвазивными процедурами (англ. minimally invasive procedure — минимально вторгающаяся процедура) называются любые процедуры (хирургические и не только), которые обеспечивают меньшее вмешательство в организм, чем применяемые для той же цели открытые операции. Малоинвазивная процедура, как правило, подразумевает использование эндоскопических инструментов и дистанционное управление инструментами при непрямом наблюдении хирургического поля через эндоскоп или другой подобный прибор; доступ при таких операциях осуществляются через кожу, через полость тела, через анатомическое отверстие.

