Именно этим и опасна туалетная бумага! Учёные не ожидали этого

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно ученые сделали неожиданное открытие касательно источника перфторалкиловых соединений (PFAS) в сточных водах, выявив, что одним из них является туалетная бумага.

Фото: flickr.com by marya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Туалетная бумага

Исследование, возглавляемое профессором экологической инженерии Тимом Таунсендом из Университета Флориды, было опубликовано в журнале "Environmental Science & Technology" Американского Химического Общества.

PFAS — это класс химических соединений, которые начали использовать еще в 1940-х годах и которые обладают высокой устойчивостью в окружающей среде. Эти вещества были найдены во многих продуктах личной гигиены, включая косметику и моющие средства, которые люди ежедневно используют и затем смывают в унитаз или умывальник. Однако туалетная бумага, как продукт, попадающий в канализацию, ранее не рассматривалась как потенциальный источник PFAS.

Оказалось, что некоторые производители бумаги могут добавлять PFAS при переработке древесины в целлюлозу, что может "заражать" конечный продукт — туалетную бумагу. Кроме того, переработанная туалетная бумага может содержать волокна, полученные из материалов, уже содержащих PFAS.

Ученые провели анализ рулонов туалетной бумаги, которая продается в Северной, Центральной и Южной Америке, Европе и Африке, а также собрали образцы из сточных вод на очистных сооружениях. В результате их работы был идентифицирован главный вид PFAS — вещества diPAPs (полифторированные алкиловые фосфорные диэфиры), которые могут образовывать крайне устойчивые соединения.

Это открытие подчеркивает необходимость пересмотра стандартов и методов производства туалетной бумаги и заведомо показывается, как важно учитывать все аспекты, на которые могут влиять обычные потребительские товары на экологию, пишет alfavita.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



