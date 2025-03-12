Что иногда могут подбрасывать чужие планетные системы

2:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В молодых планетных системах наблюдается множество интенсивных взаимодействий, которые приводят к тому, что гравитация "подбрасывает" различные объекты.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид

В нашей Вселенной существует множество объектов, блуждающих в космосе без привязки к звездам. Эти тела, подобно мусору, со временем могут оказаться в различных местах, как, например, космический мусор, который может путешествовать миллионы лет, прежде чем доберется до нас. Хотя многие из этих объектов остаются незамеченными, некоторые из них подвергаются исследованию и могут быть идентифицированы.

Недавние примеры таких объектов включают "сигару" кометы Оумуамуа, которая пронеслась через Солнечную систему в 2017 году, и гибрид кометы и астероида 2I/Борисов, который появился спустя два года. Оба объекта имеют свое происхождение в других планетных системах, что позволяет ученым изучать природу таких межзвездных тел.

Коул Грегг и Пол Вигерт представили исследование, в котором внимание сосредоточено на ближайшей к Солнцу системе Альфа Центавра, находящейся на расстоянии 4,3 световых года от нас. Эта система включает две звезды, подобные Солнцу, которые вращаются вокруг общего центра тяжести на расстоянии approximately 23 астрономических единиц (а.е.) друг от друга. Кроме того, в этой системе находится красная карликовая звезда Проксима Центавра, которая удалена примерно на 8200 а. е. и, как было установлено, имеет по крайней мере одну планету.

Исследование предполагает, что если бы Альфа Центавра выбрасывала столько материала, сколько делает Солнечная система, то в настоящее время в Солнечной системе можно было бы обнаружить до миллиона объектов. Это открытие помогает лучше понять динамику планетных систем и их влияние на окружающий космос, пишет vtm.zive.

Уточнения

Плане́тная систе́ма (планетарная система) — система звёзд и различных незвёздообразных астрономических объектов: планет и их спутников, карликовых планет и их спутников, астероидов, метеороидов, комет и космической пыли, которые обращаются вокруг общего центра масс. Несколько гравитационно связанных звёзд с замкнутыми орбитами и их планетные системы образуют звёздную систему. Планетная система, в которую входит Земля, вместе с Солнцем образует Солнечную систему.



