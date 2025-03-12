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Борьба за жизнь началась! Учёные расшифровали трёхмерную структуру ключевого фермента вируса Nipah

1:58
Наука

Недавние исследования, проведенные учеными, впервые позволили подробно изучить путь размножения вируса Nipah, а именно его генетический материал в зараженных клетках.

лаборатория
Фото: https://commons.wikimedia.org by governortomwolf, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лаборатория

Этот вирус является достаточно опасным и может вызывать смертельный энцефалит у людей, став одним из наиболее угрожающих патогенов по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Смертность при заражении вирусом может достигать 70%, а на сегодняшний день не существует эффективных лекарств или вакцин против него. Вирус может передаваться как от животных, например, летучих мышей, так и между людьми, что делает его особенно угроза.

Команда ученых под руководством профессора Хайке Хилен из Университетского медицинского центра в Геттингене смогла расшифровать трехмерную структуру ключевого фермента вируса — полифермеразы (PHK), responsible за размножение вирусного генома. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, дает надежду на разработку целевых противовирусных препаратов.

Для получения структур молекулы ученые применяли криоэлектронную микроскопию, которая позволила заморозить вирусный фермент в различных состояниях: свободном и связанном с PHK. В результате было получено несколько тысяч изображений, а данные обрабатывались с помощью мощных компьютеров, что привело к созданию модели с разрешающей способностью, близкой к атомной. Этот метод позволит не только увидеть, как полифермераза взаимодействует с вирусной PHK, но и выявить механизмы ее работы в процессе копирования генетического материала.

В дальнейшем ученые воспроизвели процесс вирусной репликации в лабораторных условиях, что подтвердило результаты работы полифермеразы, обеспечивая важные данные для будущих терапий и борьбы с этим опасным вирусом, пишет kaldata.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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