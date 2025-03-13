Внимание, тромбоциты: как крошечные клетки управляют вашими эмоциями и памятью — открытие учёных

Тромбоциты выполняют важную функцию в процессе свёртывания крови и гемостаза, но на этом их роль в организме не заканчивается. Эти крошечные клетки участвуют в передаче сигналов между мозгом и телом, оказывая влияние на память, поведение и настроение.
Одним из ключевых веществ, которое хранят тромбоциты, является серотонин — нейромедиатор, регулирующий эмоциональное состояние, сон, аппетит и когнитивные процессы.
Исследование, проведённое учёными из Римского университета Сапиенца и опубликованное в журнале Cell Reports, показало, что основное количество серотонина в организме сосредоточено именно в тромбоцитах.
Эксперименты на мышах выявили интересную закономерность: уменьшение числа тромбоцитов снижает уровень серотонина в мозге, что ведёт к изменениям в поведении, особенно в реакциях, связанных со страхом.
Кроме того, исследование выявило важную роль естественных киллеров — клеток иммунной системы. Они способствуют выработке серотонина в желудочно-кишечном тракте, откуда он затем переносится в мозг с помощью тромбоцитов. Если количество естественных киллеров или тромбоцитов уменьшается, уровень серотонина падает, что напрямую влияет на работу нейронов и пластичность гиппокампа, а также модулирует реакции, связанные со страхом.
Этот механизм подтверждает сложную взаимосвязь между иммунной системой, кровью и мозгом, открывая новые перспективы в изучении неврологических и психических расстройств.
Серотони́н 5-гидрокситриптамин, 5-НТ — один из основных нейромедиаторов. Серотонин относится к моноаминам, как и норадреналин, дофамин и гистамин. Моноамины не только поддерживают гомеостаз, но и регулируют поведение.
Тромбоциты (от греч. θρόμβος — сгусток и κύτος — клетка; устаревшее название — кровяные пластинки) — небольшие (2—9 мкм) безъядерные плоские бесцветные форменные элементы крови, образующиеся из мегакариоцитов.
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