Виртуальная дегустация становится реальностью

Американские ученые представили новейшую технологию e-Taste, позволяющую людям "пробовать" виртуальные блюда. Теперь с помощью цифровых датчиков и химической стимуляции можно почувствовать вкус еды, не съедая её.
Как работает e-Taste?
Как сообщается на сайте jeuxvideo.com, в основе технологии лежит специальный интерфейс, который взаимодействует с ротовой полостью пользователя.
Он использует:
Исследователи разработали "смеситель вкусов", который позволяет изменять:
На данный момент e-Taste пока громоздкий и не способен воссоздать полный спектр ощущений, связанных с приемом пищи. Однако у технологии огромный потенциал, включая:
Как скоро мы будем есть в метавселенной?
Разработчики активно работают над уменьшением размеров устройства и его интеграцией с VR-гарнитурами. Возможно, в ближайшие годы мы сможем наслаждаться виртуальной пиццей или экзотическими блюдами, не выходя из дома.
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