Виртуальная дегустация становится реальностью

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые представили новейшую технологию e-Taste, позволяющую людям "пробовать" виртуальные блюда. Теперь с помощью цифровых датчиков и химической стимуляции можно почувствовать вкус еды, не съедая её.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пицца

Как работает e-Taste?

Как сообщается на сайте jeuxvideo.com, в основе технологии лежит специальный интерфейс, который взаимодействует с ротовой полостью пользователя.

Он использует:

Сенсоры, определяющие молекулы пяти основных вкусов (сладкий, кислый, соленый, горький и умами);

Микронасосы, распыляющие химические соединения, реагирующие с вкусовыми рецепторами;

Гель, усиливающий восприятие определенных вкусовых ощущений.

Исследователи разработали "смеситель вкусов", который позволяет изменять:

Интенсивность и продолжительность вкусовых ощущений;

Комбинации различных вкусов для получения сложных оттенков.

Возможности и ограничения технологии

На данный момент e-Taste пока громоздкий и не способен воссоздать полный спектр ощущений, связанных с приемом пищи. Однако у технологии огромный потенциал, включая:

Интерактивные гастрономические впечатления в виртуальной реальности;

Использование в видеоиграх и цифровых развлечениях;

Медицинские приложения, например, помощь людям с нарушенным восприятием вкусов.

Как скоро мы будем есть в метавселенной?

Разработчики активно работают над уменьшением размеров устройства и его интеграцией с VR-гарнитурами. Возможно, в ближайшие годы мы сможем наслаждаться виртуальной пиццей или экзотическими блюдами, не выходя из дома.