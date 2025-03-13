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Искусственный интеллект без ограничений: как Manus работает сам по себе

1:57
Наука

Представьте себе технологию, которая выполняет сложные задачи без единого запроса от человека. Звучит как фантастика? Но Китай уже представил Manus — первый в мире полностью автономный искусственный интеллект, способный принимать решения и действовать без вмешательства человека.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Как работает Manus?

Manus — это не просто чат-бот, а полноценный цифровой менеджер. Он сам координирует работу специализированных виртуальных ассистентов, анализирует данные и принимает решения.

В отличие от традиционных ИИ-систем, которым нужны подсказки, Manus действует самостоятельно.

Пример? Если вы попросите его «найти квартиру», он не просто выдаст список объявлений, а учтёт уровень преступности, инфраструктуру и цены, чтобы предложить вам наиболее подходящий вариант.

Преимущества автономного ИИ

Manus работает в фоновом режиме, выполняя задачи без лишних вопросов. Вот несколько сфер, где его потенциал особенно велик:

  • Оптимизация работы. Он может пересматривать расписание сотрудников и автоматически распределять задачи.
    Подбор персонала. Анализируя резюме, Manus сам предложит подходящих кандидатов.
  • Создание сайтов. В будущем ИИ сможет собирать данные из соцсетей и на их основе генерировать веб-страницы.

Вызовы и риски

Но такая автономность вызывает немало вопросов. Через год после запуска DeepSeek Китай представил Manus, и теперь эксперты опасаются, что массовое внедрение подобных технологий может привести к сокращению рабочих мест.

Самый главный вопрос: кто будет нести ответственность за его решения? Действующие законы не адаптированы к таким технологиям, а общество ещё не готово к миру, где ИИ действует без контроля.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI)  — это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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