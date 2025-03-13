Вся правда о воде: сколько её нужно, чтобы не навредить себе

Мы привыкли слышать, что для здоровья нужно пить минимум два литра воды в день. Но действительно ли эта цифра подходит всем? Новое исследование показало, что потребности в воде у людей сильно различаются.
Человеческое тело примерно на 60% состоит из воды. Она участвует в обмене веществ, поддерживает терморегуляцию и помогает выводить токсины. Однако единой нормы потребления воды для всех не существует — она зависит от множества факторов.
Учёные из Абердинского университета совместно с коллегами из 23 стран провели масштабное исследование, изучив 5600 человек в возрасте от 8 до 96 лет.
Испытуемые пили воду с изотопом дейтерия, что позволило точно измерить, сколько жидкости проходит через организм.
Результаты удивили даже самих исследователей:
Однако важный нюанс: потребление воды — это не только чистая питьевая вода. Существенная часть жидкости поступает с пищей: фруктами, супами, чаем.
Британская служба здравоохранения (NHS) рекомендует 6-8 стаканов воды в день (1,5-2 литра). Однако новое исследование в журнале Science показывает, что такие рекомендации слишком упрощены и не учитывают индивидуальные особенности организма.
Специалисты советуют ориентироваться не на фиксированные цифры, а на сигналы собственного тела: жажда — лучший индикатор.
Главный вывод: универсальной нормы потребления воды нет. Важно слушать свой организм и учитывать внешние условия, а не слепо следовать правилам
Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
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