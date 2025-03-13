Вся правда о воде: сколько её нужно, чтобы не навредить себе

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Мы привыкли слышать, что для здоровья нужно пить минимум два литра воды в день. Но действительно ли эта цифра подходит всем? Новое исследование показало, что потребности в воде у людей сильно различаются.

Фото: ru.freepik.com by rawpixel.com Чистая вода

Вода и её роль в организме

Человеческое тело примерно на 60% состоит из воды. Она участвует в обмене веществ, поддерживает терморегуляцию и помогает выводить токсины. Однако единой нормы потребления воды для всех не существует — она зависит от множества факторов.

Что показало исследование?

Учёные из Абердинского университета совместно с коллегами из 23 стран провели масштабное исследование, изучив 5600 человек в возрасте от 8 до 96 лет.

Испытуемые пили воду с изотопом дейтерия, что позволило точно измерить, сколько жидкости проходит через организм.

Результаты удивили даже самих исследователей:

У мужчин 20-35 лет с активным образом жизни оборот воды достигает 4,2 литра в день, у женщин — 3,3 литра.

У пожилых людей этот показатель снижается: мужчины старше 90 лет потребляют около 2,5 литров, женщины — 2 литра.

В жарком климате, при высокой физической активности, а также у беременных и кормящих женщин потребность в воде выше среднего.

Однако важный нюанс: потребление воды — это не только чистая питьевая вода. Существенная часть жидкости поступает с пищей: фруктами, супами, чаем.

Нужно ли пить строго 2 литра?

Британская служба здравоохранения (NHS) рекомендует 6-8 стаканов воды в день (1,5-2 литра). Однако новое исследование в журнале Science показывает, что такие рекомендации слишком упрощены и не учитывают индивидуальные особенности организма.

Специалисты советуют ориентироваться не на фиксированные цифры, а на сигналы собственного тела: жажда — лучший индикатор.

Как правильно пить воду?

Ориентируйтесь на жажду: нет смысла заставлять себя пить больше, чем хочется.

Учитывайте источник жидкости: супы, овощи и чай также пополняют водный баланс.

В жару, при физических нагрузках или в сухом климате потребность в воде возрастает.

Главный вывод: универсальной нормы потребления воды нет. Важно слушать свой организм и учитывать внешние условия, а не слепо следовать правилам

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

