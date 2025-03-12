Будущее ближе — самая долгая работа искусственного сердца в мире

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Житель штата Новый Южный Уэльс (Австралия) в возрасте 40 лет стал первым в мире пациентом, который смог прожить свыше ста дней с полностью искусственным сердцем из титана.

Фото: Wikimedia Commons by Centromere121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Биопринтер

Об этом информирует австралийский телеканал ABC.

Мужчина долгое время страдал тяжёлой формой сердечной недостаточности, и ему срочно требовалась пересадка донорского сердца. В ноябре 2024 года специалисты одной из сиднейских больниц предложили ему установить инновационный искусственный имплант BiVACOR, который должен был поддерживать работу его организма до появления подходящего донорского органа.

Австралиец успешно прожил с этим устройством более трёх месяцев, после чего на прошлой неделе ему провели операцию по пересадке настоящего сердца.

Особенность импланта BiVACOR заключается в том, что он выполнен из титана, весит около 650 граммов и работает на уникальной технологии роторного насоса в сочетании с магнитной левитацией. Это позволяет максимально точно имитировать естественное функционирование сердечной мышцы, обеспечивать стабильный кровоток и существенно снижать риск износа и повреждения деталей устройства.

Разработчик импланта BiVACOR Дэниел Тиммс заявил, что сейчас перед компанией стоит задача расширить возможности производства устройства. Предполагается, что уже через несколько лет подобные операции смогут проводиться значительно чаще, обеспечивая спасение и поддержание жизни большему числу пациентов с тяжёлыми заболеваниями сердца.

Первые попытки использования аналогичных имплантов ранее проводились в Соединённых Штатах Америки, однако максимальный срок жизни пациента с подобным устройством составлял всего 27 дней. Таким образом, австралийская операция стала значительным шагом вперёд в развитии технологий искусственных сердец.

Уточнения

Искусственное сердце — технологическое устройство, предназначенное для поддержания достаточных для жизнедеятельности параметров гемодинамики.

