Устойчивые бактерии атакуют: почему экология важнее, чем мы думали

Учёные из Бостонского университета сделали тревожное открытие: микропластик может способствовать распространению бактерий, устойчивых к антибиотикам. Исследование показало, что бактерии, контактирующие с микропластиком, становятся невосприимчивыми к распространённым лекарствам от инфекций.

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Опасность для уязвимых сообществ

Особенно сильно эта проблема может ударить по густонаселённым и бедным районам, таким как лагеря беженцев. В таких местах пластиковые отходы накапливаются, а инфекционные заболевания распространяются стремительно.

"Это вызывает серьёзное беспокойство, поскольку представляет дополнительный риск для малообеспеченных сообществ и подчёркивает необходимость внимательного наблюдения за взаимодействием микропластика и бактерий", — отмечает Мухаммад Заман, один из исследователей, изучающий антибиотикорезистентность и здоровье беженцев.

Как микропластик защищает бактерии

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год около 4,95 миллиона человек умирают от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями. Основными причинами этого считаются чрезмерное употребление лекарств и особенности среды, в которой живут микробы.

Учёные решили изучить, как кишечная палочка (Escherichia coli) взаимодействует с микропластиком. Оказалось, что бактерии легко прилипают к его поверхности и образуют защитный био-фильм — плотную липкую массу, которая служит своеобразным щитом от антибиотиков.

"Хотя бактерии могут формировать био-плёнки на любых поверхностях, мы увидели, что на микропластике они делают это настолько эффективно, что антибиотики не могут пробить защитный слой", — рассказывает автор исследования Нейла Гросс.

Кроме того, эксперименты показали, что био-плёнки на микропластике оказываются толще и устойчивее, чем на стекле и других материалах. Разные комбинации антибиотиков и типов пластика давали один и тот же результат — лекарства не действовали.

Глобальная угроза

Исследователи подчёркивают, что нельзя рассматривать развитие устойчивых бактерий только как следствие злоупотребления антибиотиками. Экологические и социальные факторы играют не меньшую роль.

"Распространение микропластика — это дополнительный фактор риска, который может усложнить и без того уязвимые медицинские системы, обслуживающие беженцев и бедное население", — добавляет Заман.

Следующий этап работы учёных — изучение этого явления в реальных условиях. Они стремятся выяснить, какие именно механизмы позволяют бактериям столь прочно закрепляться на пластиковых частицах. Эти данные могут сыграть решающую роль в борьбе с распространением супербактерий.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

