Сингулярность уже близко: когда ИИ сравняется с человеком

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Развитие технологий, особенно искусственного интеллекта, синтетической биологии и нанороботов, может привести человечество к невиданному изобилию и даже бессмертию уже в ближайшие два десятилетия.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Science,_Technology_and_Engineering.jpg by Geralt Нобелевскую премия 2024 по физике дали создателям ИИ

По крайней мере, так утверждает известный футурист и главный исследователь ИИ в Google Рэй Курцвейл в своей книге The Singularity is Nearer — When We Merge with AI ("Сингулярность ближе — когда мы сольёмся с ИИ"), вышедшей в прошлом году.

Грандиозные прогнозы: когда наступит сингулярность

Курцвейл предсказывает, что уже к 2029 году искусственный интеллект достигнет уровня человеческого мышления, а к 2045 году произойдёт полное слияние человека с машиной — то есть наступит технологическая сингулярность. Это событие станет поворотным моментом в истории человечества, открывая двери к невероятным возможностям. Однако мы пока не можем осознать всю глубину этих перемен.

Повторение пройденного или логическое развитие идей

Те, кто знаком с трудами Курцвейла, могут заметить, что многие идеи из его новой книги уже звучали в The Singularity is Near ("Сингулярность близка"), вышедшей в 2005 году. Однако автор не просто повторяет старые тезисы, а адаптирует их к текущему уровню технологического прогресса.

Главное — его прогнозы, сделанные почти 20 лет назад, продолжают сбываться. Несмотря на то что до главных революционных изменений ещё предстоит дойти — создание настоящего общего искусственного интеллекта, полное слияние с ИИ и внедрение нанороботов в человеческий организм — направление развития технологий остаётся неизменным.

Три ключевых вопроса, которые меняют всё

Новая книга Курцвейла выделяется тем, что в ней акцентировано внимание на трёх важнейших аспектах будущего:

Экспоненциальный рост вычислительных мощностей. Благодаря этому практически всё станет частью информационных технологий, что приведёт к революционным изменениям в повседневной жизни.

Вызовы, связанные с ИИ. Вопросы автоматизации, потери рабочих мест и необходимости контроля над технологиями становятся острее, чем когда-либо.

Достижение бессмертия. Курцвейл рассматривает концепцию longevity escape velocity (LEV) — момента, когда продолжительность жизни человека начнёт увеличиваться быстрее, чем он стареет, открывая перспективы к вечной жизни.

Будущее ближе, чем кажется

Сингулярность — не просто абстрактная идея, а возможная реальность, которую мы можем увидеть уже при жизни. Главное — суметь управлять этим процессом, не допуская катастрофических последствий для общества.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.