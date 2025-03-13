Сингулярность уже близко: когда ИИ сравняется с человеком

Развитие технологий, особенно искусственного интеллекта, синтетической биологии и нанороботов, может привести человечество к невиданному изобилию и даже бессмертию уже в ближайшие два десятилетия.
По крайней мере, так утверждает известный футурист и главный исследователь ИИ в Google Рэй Курцвейл в своей книге The Singularity is Nearer — When We Merge with AI ("Сингулярность ближе — когда мы сольёмся с ИИ"), вышедшей в прошлом году.
Курцвейл предсказывает, что уже к 2029 году искусственный интеллект достигнет уровня человеческого мышления, а к 2045 году произойдёт полное слияние человека с машиной — то есть наступит технологическая сингулярность. Это событие станет поворотным моментом в истории человечества, открывая двери к невероятным возможностям. Однако мы пока не можем осознать всю глубину этих перемен.
Те, кто знаком с трудами Курцвейла, могут заметить, что многие идеи из его новой книги уже звучали в The Singularity is Near ("Сингулярность близка"), вышедшей в 2005 году. Однако автор не просто повторяет старые тезисы, а адаптирует их к текущему уровню технологического прогресса.
Главное — его прогнозы, сделанные почти 20 лет назад, продолжают сбываться. Несмотря на то что до главных революционных изменений ещё предстоит дойти — создание настоящего общего искусственного интеллекта, полное слияние с ИИ и внедрение нанороботов в человеческий организм — направление развития технологий остаётся неизменным.
Новая книга Курцвейла выделяется тем, что в ней акцентировано внимание на трёх важнейших аспектах будущего:
Сингулярность — не просто абстрактная идея, а возможная реальность, которую мы можем увидеть уже при жизни. Главное — суметь управлять этим процессом, не допуская катастрофических последствий для общества.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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