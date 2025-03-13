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Новая технология подавления шума: спасение от городского грохота

2:34
Наука

Шумовое загрязнение стало одной из актуальных проблем современности. В поисках эффективных решений ученые не перестают удивлять инновационными разработками. Недавний прорыв в этой области совершили исследователи из EPFL (Федеральная политехническая школа Лозанны), представив уникальную технологию подавления шума с помощью ионизированной воздушной плазмы.

устройство
Фото: https://commons.wikimedia.org by Morn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
устройство

Как работает активное шумоподавление

Традиционные системы шумоподавления основаны на громкоговорителях, создающих звуковые волны в противофазе с окружающим шумом. Такой метод действительно снижает уровень нежелательных звуков, но имеет ограничение — мембрана громкоговорителя слишком тяжелая и плохо справляется с высокими частотами. Именно поэтому исследователи решили пойти по новому пути и обратились к плазме.

Плазменное шумоподавление: революционный подход

Разработка EPFL основана на ионизации воздуха. Между двумя электродами создается электрическое поле, которое превращает тонкий слой воздуха в заряженную плазму — так называемый "плазмакустический метаслой". Затем плазма подвергается воздействию магнитного поля, что заставляет заряженные частицы двигаться вдоль силовых линий. Этот процесс генерирует волны давления, которые позволяют плазме издавать звук, эффективно подавляя шумовую среду.

Универсальное решение для разных частот

Одна из главных особенностей плазменного метода — его универсальность. В отличие от традиционных шумозащитных барьеров, которые требуют массивных конструкций, новый метод позволяет подавлять звук на низких и высоких частотах, используя ультратонкие плазменные слои.

Пример впечатляющей эффективности: обычная звукоизоляционная стена должна быть толщиной 4 метра, чтобы заглушить низкочастотный шум с длиной волны 17 метров. В то же время, плазменный слой справляется с той же задачей при толщине всего 17 миллиметров!

Будущее технологии

Открытие EPFL, опубликованное в журнале Nature, может произвести революцию в системах шумозащиты. Компактность и высокая эффективность технологии открывают возможности для её применения в транспорте, жилых и промышленных помещениях, а также в авиации. Возможно, уже в ближайшем будущем шум станет не такой большой проблемой, как сегодня.

Уточнения

Пла́зма (от греч. πλάσμα "вылепленное, оформленное") — ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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