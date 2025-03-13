Что скрывает квантовый интернет: правда о самой защищенной связи

Будущее цифровой связи обещает беспрецедентный уровень защиты данных благодаря развитию квантового интернета. Недавние исследования позволили ученым значительно продвинуться в поддержании квантовой запутанности, что может привести к созданию первого квантового ретранслятора — ключевого элемента сети нового поколения.
Квантовая запутанность — это явление, при котором две частицы остаются взаимосвязанными независимо от расстояния между ними. Изменение состояния одной частицы мгновенно влияет на другую. Именно это свойство делает квантовый интернет таким перспективным, поскольку оно исключает возможность незаметного перехвата данных.
Обычные сети усиливают сигналы, чтобы компенсировать потери, возникающие при передаче. Однако в квантовой связи такой метод неприменим: любое вмешательство разрушает запутанность частиц. Решение — квантовые ретрансляторы, которые сохраняют и передают квантовую информацию, не разрушая её.
До недавнего времени разработка таких устройств была чисто теоретической, но последние исследования, предложили первую реалистичную архитектуру квантового ретранслятора.
Они выполняют три основные функции:
Ключевой прорыв был достигнут в области хранения квантовых состояний. Хотя текущее время хранения данных пока не превышает одной секунды, этот успех приближает нас к полноценному квантовому интернету.
Обе технологии пока находятся на стадии экспериментов, но их развитие обещает создать устойчивую квантовую сеть. В перспективе это приведет к созданию защищенного интернета, где перехват данных станет невозможным.
Следующий шаг — разработка устройств, способных хранить квантовые состояния дольше, а также тестирование квантовых ретрансляторов в реальных условиях.
Интерне́т (англ. Internet, от англ. Internet protocol - досл.: "межсетевой протокол", по первому протоколу передачи данных, который объединил отдельные компьютерные сети во всемирную сеть, "сеть сетей") — коммуникационная сеть и всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.
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