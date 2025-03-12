Водородное топливо может подешеветь: всё благодаря этому открытию

Расщепление воды на водород и кислород требует больше энергии, чем предсказывают теоретические расчёты. Учёные, впервые наблюдавшие этот процесс в реальном времени, выяснили причину: перед распадом молекулы воды совершают неожиданный разворот на 180 градусов. Этот микроскопический трюк требует дополнительной энергии, что делает водородное топливо дорогим.
Водород — перспективный источник чистой энергии. Он может заменить ископаемое топливо в промышленности, транспорте и даже в космосе.
Однако его производство остаётся слишком затратным. Международное энергетическое агентство сообщает, что для покрытия мировых потребностей нужно 322 млн тонн водорода в год, но в 2023 году произведено всего 97 млн тонн. И это при затратах, превышающих стоимость ископаемого топлива в 1,5-6 раз.
Исследователи использовали лазер для измерения положения молекул воды на электроде. Они заметили, что перед распадом молекулы переворачиваются, направляя атомы кислорода вниз, а водорода — вверх.
Это замедляет реакцию и требует дополнительного напряжения.
"В итоге требуется больше энергии, чем было рассчитано теоретически. Если посчитать, должно требоваться 1,23 вольта. Но на самом деле требуется больше — 1,5 или 1,6 вольта", — объясняет профессор химии Франц Гейгер.
"Вода — сложная субстанция, и наша новая технология помогает лучше её понять", — добавляет Гейгер.
Ири́дий (химический символ — Ir, от лат. Iridium) — химический элемент 9-й группы, шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 77. В земных породах встречается крайне редко, поэтому высокая концентрация иридия в образцах породы является индикатором космического (метеоритного) происхождения последних.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.