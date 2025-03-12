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Водородное топливо может подешеветь: всё благодаря этому открытию

2:18
Наука

Расщепление воды на водород и кислород требует больше энергии, чем предсказывают теоретические расчёты. Учёные, впервые наблюдавшие этот процесс в реальном времени, выяснили причину: перед распадом молекулы воды совершают неожиданный разворот на 180 градусов. Этот микроскопический трюк требует дополнительной энергии, что делает водородное топливо дорогим.

Две капли воды
Фото: commons.wikimedia.org by Aysa t, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Две капли воды

Почему это важно?

Водород — перспективный источник чистой энергии. Он может заменить ископаемое топливо в промышленности, транспорте и даже в космосе.

Однако его производство остаётся слишком затратным. Международное энергетическое агентство сообщает, что для покрытия мировых потребностей нужно 322 млн тонн водорода в год, но в 2023 году произведено всего 97 млн тонн. И это при затратах, превышающих стоимость ископаемого топлива в 1,5-6 раз.

Как учёные раскрыли секрет воды?

Исследователи использовали лазер для измерения положения молекул воды на электроде. Они заметили, что перед распадом молекулы переворачиваются, направляя атомы кислорода вниз, а водорода — вверх.

Это замедляет реакцию и требует дополнительного напряжения.

"В итоге требуется больше энергии, чем было рассчитано теоретически. Если посчитать, должно требоваться 1,23 вольта. Но на самом деле требуется больше — 1,5 или 1,6 вольта", — объясняет профессор химии Франц Гейгер.

Как это поможет удешевить водород?

  1. Разработка новых катализаторов — если учёные найдут способ избежать вращения молекул, процесс станет эффективнее.
  2. Изучение влияния pH — эксперимент показал, что более высокий уровень pH облегчает расщепление воды.
  3. Альтернатива редким металлам — сейчас наиболее эффективный катализатор содержит иридий, который дорог и редок. Новые технологии могут изменить это.

"Вода — сложная субстанция, и наша новая технология помогает лучше её понять", — добавляет Гейгер.

Уточнения

Ири́дий (химический символ — Ir, от лат. Iridium) — химический элемент 9-й группы, шестого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 77. В земных породах встречается крайне редко, поэтому высокая концентрация иридия в образцах породы является индикатором космического (метеоритного) происхождения последних.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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