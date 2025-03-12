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Доисторический гигант изменил форму: новый взгляд на мегалодона

3:04
Наука

До сих пор считалось, что мегалодон напоминал огромную белую акулу, но новое исследование предлагает иную версию. По данным учёных Калифорнийского университета в Риверсайде, этот доисторический хищник был длиннее, стройнее и, возможно, более совершенным, чем предполагалось ранее.

мегалодон
Фото: Openverse by recontx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мегалодон

Стройный гигант вместо массивного хищника

Результаты анализа позвоночника мегалодона, опубликованные в журнале Palaeontologia Electronica, показывают, что его форма была ближе к лимонной акуле или даже к киту.

Этот древний морской хищник мог достигать 80 футов в длину (примерно двух школьных автобусов) и весил около 94 тонн — сравнимо с синим китом.

Ранее размеры мегалодона оценивались по его зубам, но учёные утверждают, что новый метод позволяет более точно определить его пропорции.

Разгадка скрывалась в форме тела

"Вместо массивного тела, как у белой акулы, мегалодон, вероятно, был более вытянутым и элегантным", — поясняет биолог Филип Стернс.

Белые акулы обладают мощным торпедообразным телом, приспособленным для резких ускорений, тогда как лимонные акулы имеют более равномерную и обтекаемую форму. Такой силуэт позволял мегалодону плавать эффективнее и экономить энергию.

Эволюция движется к эффективности

"Когда вы плывёте, вы двигаете головой, потому что это эффективнее, чем двигать животом", — объясняет биолог Тим Хайэм.

По его словам, эволюция морских хищников всегда стремится к наиболее эффективным формам.

Исследование показывает, что крупные водные животные, такие как акулы, киты и вымершие морские рептилии, придерживаются схожих пропорций тела. Чем больше хищник, тем более продуманной должна быть его форма для оптимального передвижения.

Скорость и охотничьи стратегии

Учёные пока не пришли к единому мнению, был ли мегалодон быстрым хищником или охотником-засадчиком. Однако новые данные говорят о том, что он, скорее всего, сочетал оба качества: мог плавать с умеренной скоростью, но при необходимости совершать резкие броски.

Интересно, что новорождённые мегалодоны уже достигали длины около 4 метров — как взрослая белая акула. Это позволяет предположить, что детёныши мегалодона начинали охотиться на морских млекопитающих с первых дней жизни.

Новый взгляд на древнего хищника

Главным открытием этого исследования стало признание лимонной акулы лучшим современным аналогом мегалодона по пропорциям тела. Когда его форма была пересчитана с учётом этой модели, учёные получили "почти идеальное совпадение".

"Это исследование не только уточняет наш взгляд на мегалодона, но и помогает понять, как размер влияет на передвижение морских животных", — говорит Стернс.

Уточнения

Мегалодо́н (лат. Otodus megalodon или Carcharocles megalodon ← греч. μέγας "большой" + ὀδούς "зуб") — вид вымерших акул из семейства Otodontidae. Существовал в миоцене и плиоцене, хотя есть некоторые спорные данные о более древних и о более новых находках.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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