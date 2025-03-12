Можно ли адаптироваться к новому времени без стресса: есть ли риски для здоровья

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведённое в Казахстане, показало, что изменение часового пояса не оказывает негативного влияния на здоровье населения, их трудоспособность и другие аспекты жизни. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев на заседании правительства.

Фото: unsplash.com by Bryce Barker fortheloveofbry5tahh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Часы

Что изучали?

Учёные проанализировали более 40 показателей, включая:

Энергопотребление;

Рабочую продуктивность и дисциплину;

Успеваемость школьников;

Количество ДТП и преступлений;

Состояние здоровья различных возрастных групп.

Специалисты изучили влияние смены часового пояса на уровень опозданий, прогулов, травматизм, а также нарушения дисциплины.

Итоги исследования

«Результаты показывают отсутствие негативного воздействия смены часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения», — отметил Шаккалиев.

При обсуждении в мажилисе депутаты поддержали инициативу по оптимизации рабочего времени. В нескольких районах Восточно-Казахстанской области (Катон-Карагайский, Маркакольский, Улькен Нарынский, Зайсанский, Тарбагатайский, Самарский, Курчумский) уже изменили график работы с 8:00 до 17:30.

Этот шаг был одобрен местными жителями.

Что дальше?

Корректировка рабочего времени направлена на создание комфортных условий для граждан и баланс между работой и личной жизнью. При положительных результатах этот опыт могут распространить на другие регионы.





Уточнения

Джетла́г (англ. jet lag: jet "реактивный самолёт" + lag "запаздывание"), синдром смены часового пояса - рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелёте.

