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Можно ли адаптироваться к новому времени без стресса: есть ли риски для здоровья

1:42
Наука

Исследование, проведённое в Казахстане, показало, что изменение часового пояса не оказывает негативного влияния на здоровье населения, их трудоспособность и другие аспекты жизни. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев на заседании правительства.

Часы
Фото: unsplash.com by Bryce Barker fortheloveofbry5tahh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Что изучали?

Учёные проанализировали более 40 показателей, включая:

  • Энергопотребление;
  • Рабочую продуктивность и дисциплину;
  • Успеваемость школьников;
  • Количество ДТП и преступлений;
  • Состояние здоровья различных возрастных групп.

Специалисты изучили влияние смены часового пояса на уровень опозданий, прогулов, травматизм, а также нарушения дисциплины.

Итоги исследования

«Результаты показывают отсутствие негативного воздействия смены часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения», — отметил Шаккалиев.

При обсуждении в мажилисе депутаты поддержали инициативу по оптимизации рабочего времени. В нескольких районах Восточно-Казахстанской области (Катон-Карагайский, Маркакольский, Улькен Нарынский, Зайсанский, Тарбагатайский, Самарский, Курчумский) уже изменили график работы с 8:00 до 17:30.

Этот шаг был одобрен местными жителями.

Что дальше?

Корректировка рабочего времени направлена на создание комфортных условий для граждан и баланс между работой и личной жизнью. При положительных результатах этот опыт могут распространить на другие регионы.

 
 

Уточнения

Джетла́г (англ. jet lag: jet "реактивный самолёт" + lag "запаздывание"), синдром смены часового пояса - рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелёте.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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