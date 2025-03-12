Можно ли адаптироваться к новому времени без стресса: есть ли риски для здоровья

Исследование, проведённое в Казахстане, показало, что изменение часового пояса не оказывает негативного влияния на здоровье населения, их трудоспособность и другие аспекты жизни. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев на заседании правительства.
Учёные проанализировали более 40 показателей, включая:
Специалисты изучили влияние смены часового пояса на уровень опозданий, прогулов, травматизм, а также нарушения дисциплины.
«Результаты показывают отсутствие негативного воздействия смены часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения», — отметил Шаккалиев.
При обсуждении в мажилисе депутаты поддержали инициативу по оптимизации рабочего времени. В нескольких районах Восточно-Казахстанской области (Катон-Карагайский, Маркакольский, Улькен Нарынский, Зайсанский, Тарбагатайский, Самарский, Курчумский) уже изменили график работы с 8:00 до 17:30.
Этот шаг был одобрен местными жителями.
Корректировка рабочего времени направлена на создание комфортных условий для граждан и баланс между работой и личной жизнью. При положительных результатах этот опыт могут распространить на другие регионы.
Джетла́г (англ. jet lag: jet "реактивный самолёт" + lag "запаздывание"), синдром смены часового пояса - рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелёте.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.