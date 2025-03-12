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Облако Оорта: как гравитация формирует нашу Солнечную систему

2:36
Наука

За Нептуном в поясе Койпера находятся замороженные обломки, а ещё дальше, на расстоянии примерно 15 триллионов километров, располагается облако Оорта, которое считается внешней границей Солнечной системы.

Солнечная система
Фото: commons.wikimedia.org by Harman Smith and Laura Generosa (nee Berwin), graphic artists and contractors to NASA's Jet Propulsion Laboratory., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечная система

В этом регионе находятся бесчисленные ледяные объекты, которые, хоть и находятся на большом расстоянии от Солнца, всё ещё ощущают его притяжение. Ранее этот район воспринимался как разрозненное скопление тел, однако недавние исследования показали, что во внутренней части облака Оорта существует удивительная спиральная структура, гораздо более организованная, чем просто масса замерзшего мусора, пишет earth.

Облако Оорта делится на две зоны: внешняя часть представляет собой сферическую оболочку, начинающуюся примерно на 10 000 астрономических единиц от Солнца, а внутренняя часть начинается приблизительно на 1000 астрономических единиц и когда-то считалась дисковидной областью. Ученые полагали, что внешняя оболочка подвергается большему воздействию пролетающих звезд, в то время как внутренняя зона удерживается гравитацией Солнца.

Некоторые кометы, которые попадают в внутреннюю часть Солнечной системы, могут быть прослежены до этих удаленных пределов. Внешняя граница облака Оорта представляет собой переход, где влияние Солнца смешивается с гравитационным воздействием Млечного Пути. Астрономические модели показывают, что внешняя часть облака слабо связана с Солнцем, что делает её более подверженной изменениям направления из-за галактических приливов.

Заглянуть вглубь облака Оорта сложно, так как его объекты находятся на огромном расстоянии и слабо освещены. На данный момент ни один космический аппарат не приближался к этому региону, хотя некоторые зонды прошли через межзвездное пространство.

Новая работа группы астрономов под руководством Дэвида Несворни из Юго-Западного исследовательского института (SWRI) проливает свет на эту область. Моделирование, охватывающее 4,6 миллиарда лет, учитывало гравитационное притяжение Солнца, влияние Млечного Пути и движение комет.

В результате выяснили, что галактические приливы создают спиральную структуру, длина которой составляет около 15 000 астрономических единиц, и она сохраняется во внутреннем облаке Оорта до сих пор.

Уточнения

Гравита́ция (притяже́ние, всеми́рное тяготе́ние, тяготе́ние) (от лат. gravitas — «тяжесть») — универсальное фундаментальное взаимодействие между материальными телами, обладающими массой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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