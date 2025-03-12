От костного мозга к периферической крови: клетки, которые содержат закодированную информацию

Курти Антонио, руководитель исследовательской группы гематологии Святой Урсулы, рассказал о том, что лейкозные клетки взаимодействуют друг с другом и с окружающими клетками, например, в костном мозге, используя внеклеточные везикулы.
Эти везикулы содержат закодированные сообщения в виде РНК, ДНК и белков, которые влияют на процессы в клетках, в том числе на их биоэнергетический метаболизм.
Курти подчеркивает важность технологий для раскрытия сложных механизмов, связанных с заболеваниями, но также акцентирует внимание на человеческом факторе в исследованиях. Он считает, что понимание метаболических механизмов является ключом к разработке новых методов лечения.
Исследование стало результатом коллективной работы, и Курти особенно отмечает вклад своего молодого коллеги, доктора Дориана Форте, первого автора исследования. Он благодарит пациентов и их семьи, которые предоставили свои клетки для исследования.
Доктор Форте добавляет, что результаты исследования открывают возможности для неинвазивной диагностики. Изучение везикул можно проводить с помощью простого анализа периферической крови, что устраняет необходимость в заборе костного мозга у пациентов, пишет ilrestodelcarlino.
Костный мозг (лат medulla ossium) — мягкая ткань внутренней полости кости. У людей в костном мозге происходит гемопоэз. Костный мозг составляет в среднем 4 % массы тела человека.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.