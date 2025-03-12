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От костного мозга к периферической крови: клетки, которые содержат закодированную информацию

1:22
Наука

Курти Антонио, руководитель исследовательской группы гематологии Святой Урсулы, рассказал о том, что лейкозные клетки взаимодействуют друг с другом и с окружающими клетками, например, в костном мозге, используя внеклеточные везикулы.

Донор крови
Фото: Openverse by NavyMedicine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Донор крови

Эти везикулы содержат закодированные сообщения в виде РНК, ДНК и белков, которые влияют на процессы в клетках, в том числе на их биоэнергетический метаболизм.

Курти подчеркивает важность технологий для раскрытия сложных механизмов, связанных с заболеваниями, но также акцентирует внимание на человеческом факторе в исследованиях. Он считает, что понимание метаболических механизмов является ключом к разработке новых методов лечения.

Исследование стало результатом коллективной работы, и Курти особенно отмечает вклад своего молодого коллеги, доктора Дориана Форте, первого автора исследования. Он благодарит пациентов и их семьи, которые предоставили свои клетки для исследования.

Доктор Форте добавляет, что результаты исследования открывают возможности для неинвазивной диагностики. Изучение везикул можно проводить с помощью простого анализа периферической крови, что устраняет необходимость в заборе костного мозга у пациентов, пишет ilrestodelcarlino.

Уточнения

Костный мозг (лат  medulla ossium) — мягкая ткань внутренней полости кости. У людей в костном мозге происходит гемопоэз. Костный мозг составляет в среднем 4 % массы тела человека.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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