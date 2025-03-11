Скандальное искусство — женщина отказалась возвращать украденную картину 16 века

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В Великобритании разгорелся необычный скандал вокруг итальянской картины XVI века "Мадонна с младенцем", написанной Антонио Соларио.

Фото: commons.wikimedia.org by Shakko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зал Карла Брюллова в Третьяковской галерее

Эта картина была украдена из музея в северной Италии более пятидесяти лет назад и теперь находится во владении жительницы Норфолка, Барбары Де Доза, которая отказывается возвращать ее, несмотря на то, что она числится в полицейских базах данных как украденная.

Картина была приобретена Городским музеем Беллуно в 1872 году и оставалась там до 1973 года, когда была похищена вместе с несколькими другими произведениями искусства.

Вскоре после кражи некоторые из них были найдены в Австрии, но "Мадонна с младенцем" оказалась в руках Барбары Де Доза, которая считает, что она принадлежит ей, поскольку ее покойный бывший муж, барон де Доза, купил ее в 1973 году. До развода они хранили ее в своем поместье Ист-Баршем в Норфолке.

В 2017 году Де Доза попыталась продать картину через аукционный дом, но ее заметили представители музея Беллуно, которые подтвердили, что она числится в списках "самых разыскиваемых" предметов полиции, включая Интерпол и итальянских карабинеров.

Из-за задержек, вызванных пандемией коронавируса, итальянские власти не смогли предоставить необходимые документы, и в 2020 году картину вернули Де Доза.

Специалист по искусству Кристофер Маринелло неоднократно пытался убедить ее вернуть картину законному владельцу, ссылаясь на моральную и юридическую обоснованность этого шага. Однако Де Доза опирается на Закон об ограничении ответственности 1980 года, утверждая, что, поскольку покупка была совершена более шести лет назад и не связана напрямую с кражей, она может считаться законным владельцем.

Маринелло, основатель Art Recovery International, который ранее успешно возвращал украденные произведения искусства, включая картину Матисса, считает, что Де Доза должна вернуть "Мадонну с младенцем", особенно учитывая, что она, по его сведениям, не особо дорожит этой картиной и даже не выставляет ее на стену. Он действует не ради финансовой выгоды, а исходя из убеждения, что картина должна вернуться в музей Беллуно, откуда родом его семья.

Де Доза заявила, что помимо расходов на хранение и страхование ей пришлось потратить 6000 фунтов стерлингов на юридические услуги, чтобы решить эту проблему. Маринелло предложил найти средства для возмещения этих расходов, но, по его словам, потенциальные благотворители передумали после первоначального согласия.

По мнению Маринелло, Де Доза отказывается сотрудничать, требуя полной стоимости картины, которая сейчас оценивается от 60 000 до 80 000 фунтов стерлингов. Однако он подчеркивает, что ни один законный аукционный дом не возьмется за продажу этой картины из-за ее спорного происхождения и того, что она числится в базе данных карабинеров как украденная.

Полиция Норфолка пояснила, что вернула картину Де Доза, поскольку итальянские власти не ответили на запрос о расследовании, и сочла это гражданским делом, а не уголовным.

Уточнения

Антонио Соларио (годы творчества 1502—1518), известный как Lo Zingaro (Цыган) — итальянский живописец Венецианской школы, работавший в Неаполе, области Марке и, предположительно, в Англии.

