Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меньше секса – короче жизнь? Новое исследование о том, почему интим важен для здоровья
Как природа решила, что этим птицам больше не нужно летать
Эти 5 вещей делают квартиру старомодной и захламлённой — лучше от них избавиться
Не все углеводы вредны — эти 3 продукта улучшат здоровье и подарят энергию
Наука ставит под сомнение то, во что верили десятилетиями: действительно ли фтор защищает нас
Парковочный апокалипсис: какие улицы Москвы стали ловушкой для автомобилей
Каменный лес и пустыня — посетите эти популярные среди туристов места в Болгарии
Интерес к DeepSeek угасает: хедж-фонды меняют стратегию на рынке Китая
Раскрыт секрет густых волос: втирайте это масло, и они перестанут выпадать

Скандальное искусство — женщина отказалась возвращать украденную картину 16 века

3:28
Наука

В Великобритании разгорелся необычный скандал вокруг итальянской картины XVI века "Мадонна с младенцем", написанной Антонио Соларио.

Зал Карла Брюллова в Третьяковской галерее
Фото: commons.wikimedia.org by Shakko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зал Карла Брюллова в Третьяковской галерее

Эта картина была украдена из музея в северной Италии более пятидесяти лет назад и теперь находится во владении жительницы Норфолка, Барбары Де Доза, которая отказывается возвращать ее, несмотря на то, что она числится в полицейских базах данных как украденная.

Картина была приобретена Городским музеем Беллуно в 1872 году и оставалась там до 1973 года, когда была похищена вместе с несколькими другими произведениями искусства.

Вскоре после кражи некоторые из них были найдены в Австрии, но "Мадонна с младенцем" оказалась в руках Барбары Де Доза, которая считает, что она принадлежит ей, поскольку ее покойный бывший муж, барон де Доза, купил ее в 1973 году. До развода они хранили ее в своем поместье Ист-Баршем в Норфолке.

В 2017 году Де Доза попыталась продать картину через аукционный дом, но ее заметили представители музея Беллуно, которые подтвердили, что она числится в списках "самых разыскиваемых" предметов полиции, включая Интерпол и итальянских карабинеров.

Из-за задержек, вызванных пандемией коронавируса, итальянские власти не смогли предоставить необходимые документы, и в 2020 году картину вернули Де Доза.

Специалист по искусству Кристофер Маринелло неоднократно пытался убедить ее вернуть картину законному владельцу, ссылаясь на моральную и юридическую обоснованность этого шага. Однако Де Доза опирается на Закон об ограничении ответственности 1980 года, утверждая, что, поскольку покупка была совершена более шести лет назад и не связана напрямую с кражей, она может считаться законным владельцем.

Маринелло, основатель Art Recovery International, который ранее успешно возвращал украденные произведения искусства, включая картину Матисса, считает, что Де Доза должна вернуть "Мадонну с младенцем", особенно учитывая, что она, по его сведениям, не особо дорожит этой картиной и даже не выставляет ее на стену. Он действует не ради финансовой выгоды, а исходя из убеждения, что картина должна вернуться в музей Беллуно, откуда родом его семья.

Де Доза заявила, что помимо расходов на хранение и страхование ей пришлось потратить 6000 фунтов стерлингов на юридические услуги, чтобы решить эту проблему. Маринелло предложил найти средства для возмещения этих расходов, но, по его словам, потенциальные благотворители передумали после первоначального согласия.

По мнению Маринелло, Де Доза отказывается сотрудничать, требуя полной стоимости картины, которая сейчас оценивается от 60 000 до 80 000 фунтов стерлингов. Однако он подчеркивает, что ни один законный аукционный дом не возьмется за продажу этой картины из-за ее спорного происхождения и того, что она числится в базе данных карабинеров как украденная.

Полиция Норфолка пояснила, что вернула картину Де Доза, поскольку итальянские власти не ответили на запрос о расследовании, и сочла это гражданским делом, а не уголовным.

Уточнения

Антонио Соларио (годы творчества 1502—1518), известный как Lo Zingaro (Цыган) — итальянский живописец Венецианской школы, работавший в Неаполе, области Марке и, предположительно, в Англии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Наука и техника
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан Аудио 
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Еда и рецепты
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё Аудио 
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Больше, чем просто покраска: Ту-214 вернулся из Минска с сюрпризом — эксклюзивные детали Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область? Любовь Степушова
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Последние материалы
Меньше секса – короче жизнь? Новое исследование о том, почему интим важен для здоровья
Как природа решила, что этим птицам больше не нужно летать
Эти 5 вещей делают квартиру старомодной и захламлённой — лучше от них избавиться
Не все углеводы вредны — эти 3 продукта улучшат здоровье и подарят энергию
Наука ставит под сомнение то, во что верили десятилетиями: действительно ли фтор защищает нас
Парковочный апокалипсис: какие улицы Москвы стали ловушкой для автомобилей
Каменный лес и пустыня — посетите эти популярные среди туристов места в Болгарии
Интерес к DeepSeek угасает: хедж-фонды меняют стратегию на рынке Китая
Раскрыт секрет густых волос: втирайте это масло, и они перестанут выпадать
Варочная панель, которой не видно? Новая разработка поражает возможностями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.