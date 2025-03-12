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Ритуалы, от которых мурашки по коже: что делали с умершими 27 000 лет назад в древнем Таиланде

1:51
Наука

В Таиланде археологи сделали потрясающее открытие — в пещере Тхам Дин национального парка Кхао Сам Рой Йот был найден скелет ребёнка, которому более 27 тысяч лет, сообщает издание Thai PBS World.

Археологические раскопки
Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Археологические раскопки

Это одно из древнейших человеческих захоронений, обнаруженных в регионе, и оно даёт уникальную информацию о жизни и верованиях доисторических сообществ.

Учёные начали исследование пещеры в 2020 году и уже нашли наскальные рисунки и артефакты возрастом от 10 000 до 29 000 лет. Однако самым значимым открытием стал скелет, получивший прозвище "Панг Понд".

Скелет был найден в особом положении — рядом с ним обнаружены камни и красные пигменты, что указывает на сложный погребальный ритуал. Следы древесного угля и пепла позволяют предположить, что тело могло быть прокопчено перед захоронением. Это открытие даёт учёным представление о духовных традициях и обрядах древних людей.

  • Использование красных пигментов и камней указывает на символические ритуалы.
  • Пещера, вероятно, была важным культовым местом.
  • Найденные артефакты помогают понять, как древние люди адаптировались к изменению климата и природным условиям.

Учёные надеются раскрыть новые факты о культуре и образе жизни доисторических жителей Таиланда.

Департамент национальных парков планирует открыть пещеру для туристов, подчеркнув её историческую ценность.

Эта находка — не просто древние кости, а ключ к пониманию того, как жили, верили и хоронили своих близких люди, населявшие Таиланд десятки тысяч лет назад.

Уточнения

Таила́нд официальное название — Короле́вство Таила́нд, — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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