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Низкоуглеводная диета: скрытая угроза, о которой вы не знали

1:44
Наука

Низкоуглеводные диеты популярны среди людей, стремящихся к снижению веса и улучшению обмена веществ. Однако новое исследование учёных из Торонтского университета выявило потенциальный риск: такой режим питания может усиливать канцерогенное воздействие кишечных бактерий.

Средиземноморская диета
Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Средиземноморская диета

Основная проблема — изменение микробиома и ослабление кишечного барьера. Это приводит к воспалению, нарушению естественных защитных механизмов и повышает вероятность появления полипов, которые могут перерасти в рак.

Исследования на мышах показали, что определённый штамм Escherichia coli в сочетании с низкоуглеводной диетой способствует выработке колибактина — вещества, повреждающего ДНК. Особенно высок риск у тех, кто уже имеет генетическую предрасположенность к колоректальному раку.

Растворимая клетчатка может снизить вредное воздействие низкоуглеводного питания. Учёные обнаружили, что её добавление в рацион помогает:

  • уменьшить воспаление,
  • восстановить баланс кишечной флоры,
  • снизить уровень канцерогенных веществ.

Хотя исследования ещё продолжаются, специалисты рекомендуют:

  • Пересмотреть низкоуглеводную диету и включить в рацион клетчатку.
  • Использовать пробиотики и натуральные источники полезных бактерий.
  • В некоторых случаях приём антибиотиков может помочь снизить риск.
  • Повысить осведомлённость о возможных последствиях отказа от углеводов.

Вопрос требует дальнейшего изучения, но уже сейчас ясно, что питание играет ключевую роль в профилактике рака, говорится в статье журнала Nature Microbiology.

Уточнения

Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.

Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка. Вследствие неточного перевода английского термина (англ. colorectal cancer) часто обобщённую группу таких опухолей называют упрощённо колоректальным раком, хотя в русском языке это более узкий термин (не включающий в себя, в частности, лимфому толстого кишечника); английский же термин охватывает также и рак прямой кишки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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