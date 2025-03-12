Низкоуглеводная диета: скрытая угроза, о которой вы не знали

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Низкоуглеводные диеты популярны среди людей, стремящихся к снижению веса и улучшению обмена веществ. Однако новое исследование учёных из Торонтского университета выявило потенциальный риск: такой режим питания может усиливать канцерогенное воздействие кишечных бактерий.

Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Средиземноморская диета

Основная проблема — изменение микробиома и ослабление кишечного барьера. Это приводит к воспалению, нарушению естественных защитных механизмов и повышает вероятность появления полипов, которые могут перерасти в рак.

Исследования на мышах показали, что определённый штамм Escherichia coli в сочетании с низкоуглеводной диетой способствует выработке колибактина — вещества, повреждающего ДНК. Особенно высок риск у тех, кто уже имеет генетическую предрасположенность к колоректальному раку.

Растворимая клетчатка может снизить вредное воздействие низкоуглеводного питания. Учёные обнаружили, что её добавление в рацион помогает:

уменьшить воспаление,

восстановить баланс кишечной флоры,

снизить уровень канцерогенных веществ.

Хотя исследования ещё продолжаются, специалисты рекомендуют:

Пересмотреть низкоуглеводную диету и включить в рацион клетчатку.

Использовать пробиотики и натуральные источники полезных бактерий.

В некоторых случаях приём антибиотиков может помочь снизить риск.

Повысить осведомлённость о возможных последствиях отказа от углеводов.

Вопрос требует дальнейшего изучения, но уже сейчас ясно, что питание играет ключевую роль в профилактике рака, говорится в статье журнала Nature Microbiology.

Уточнения

Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.



Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка. Вследствие неточного перевода английского термина (англ. colorectal cancer) часто обобщённую группу таких опухолей называют упрощённо колоректальным раком, хотя в русском языке это более узкий термин (не включающий в себя, в частности, лимфому толстого кишечника); английский же термин охватывает также и рак прямой кишки.

