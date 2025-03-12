Низкоуглеводная диета: скрытая угроза, о которой вы не знали

Низкоуглеводные диеты популярны среди людей, стремящихся к снижению веса и улучшению обмена веществ. Однако новое исследование учёных из Торонтского университета выявило потенциальный риск: такой режим питания может усиливать канцерогенное воздействие кишечных бактерий.
Основная проблема — изменение микробиома и ослабление кишечного барьера. Это приводит к воспалению, нарушению естественных защитных механизмов и повышает вероятность появления полипов, которые могут перерасти в рак.
Исследования на мышах показали, что определённый штамм Escherichia coli в сочетании с низкоуглеводной диетой способствует выработке колибактина — вещества, повреждающего ДНК. Особенно высок риск у тех, кто уже имеет генетическую предрасположенность к колоректальному раку.
Растворимая клетчатка может снизить вредное воздействие низкоуглеводного питания. Учёные обнаружили, что её добавление в рацион помогает:
Хотя исследования ещё продолжаются, специалисты рекомендуют:
Вопрос требует дальнейшего изучения, но уже сейчас ясно, что питание играет ключевую роль в профилактике рака, говорится в статье журнала Nature Microbiology.
Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.
Злокачественное новообразование толстого кишечника — злокачественная опухоль толстой кишки и её придатка — червеобразного отростка. Вследствие неточного перевода английского термина (англ. colorectal cancer) часто обобщённую группу таких опухолей называют упрощённо колоректальным раком, хотя в русском языке это более узкий термин (не включающий в себя, в частности, лимфому толстого кишечника); английский же термин охватывает также и рак прямой кишки.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.