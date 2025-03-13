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Магнитная аномалия на Земле: 10 миллионов лет скрытых рисков, которые мы игнорируем

Наука

Земля защищена от солнечных частиц мощным магнитным полем, которое отклоняет протоны и электроны, направляясь от Солнца. Однако этот защитный щит не идеален и не равномерен.

Аномалия над Землей
Фото: YouTube by NASA Goddard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аномалия над Землей

В частности, существует зона, известная как Аномалия Магнитного Поля Южной Атлантики (AMAS), которая простирается от Африки до Южной Америки, включая Бразилию. В этой области магнитное поле Земли значительно ослаблено.

Что скрывает аномалия?

Ученые из Университета Кампинаса (Unicamp) изучали образцы пород с острова Тринидад, который находится в 1000 км от побережья Бразилии, чтобы понять, как возникла эта аномалия и как она развивалась. Как объясняет исследователь Гелвам Хартман, изучение этих пород раскрыло основные причины аномалии.

Происхождение аномалии

Аномалия магнитного поля связана с процессами в наружном ядре Земли, где текучие потоки жидкого железа создают магнитные поля. Эти потоки, взаимодействуя с глубинами мантии, вызывают аномалии магнитных потоков, что и приводит к созданию области с более слабым магнитным полем, как в случае с AMAS.

Исследование пород острова Тринидад

Для того чтобы изучить происхождение аномалии, ученые исследовали вулканические породы с острова Тринидад, которым несколько миллионов лет. Когда вулканические породы остывают, минералы в их составе выстраиваются в соответствии с направлением и силой магнитного поля на момент их формирования.

Это позволяет сделать выводы о характеристиках магнитного поля в прошлом.

Как аномалия влияет на нас?

Ослабленное магнитное поле означает, что заряженные частицы из космоса могут проникать глубже в атмосферу, оказывая влияние на спутники. Это может вызвать сбои в работе спутников, повредить их приборы и даже повысить риски для астронавтов, находящихся в орбитальном пространстве.

Также возможны помехи для авиации, проходящей через эту аномальную зону. Для людей, живущих в этом регионе, опасность минимальна.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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