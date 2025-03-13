Магнитная аномалия на Земле: 10 миллионов лет скрытых рисков, которые мы игнорируем

Земля защищена от солнечных частиц мощным магнитным полем, которое отклоняет протоны и электроны, направляясь от Солнца. Однако этот защитный щит не идеален и не равномерен.
В частности, существует зона, известная как Аномалия Магнитного Поля Южной Атлантики (AMAS), которая простирается от Африки до Южной Америки, включая Бразилию. В этой области магнитное поле Земли значительно ослаблено.
Ученые из Университета Кампинаса (Unicamp) изучали образцы пород с острова Тринидад, который находится в 1000 км от побережья Бразилии, чтобы понять, как возникла эта аномалия и как она развивалась. Как объясняет исследователь Гелвам Хартман, изучение этих пород раскрыло основные причины аномалии.
Аномалия магнитного поля связана с процессами в наружном ядре Земли, где текучие потоки жидкого железа создают магнитные поля. Эти потоки, взаимодействуя с глубинами мантии, вызывают аномалии магнитных потоков, что и приводит к созданию области с более слабым магнитным полем, как в случае с AMAS.
Для того чтобы изучить происхождение аномалии, ученые исследовали вулканические породы с острова Тринидад, которым несколько миллионов лет. Когда вулканические породы остывают, минералы в их составе выстраиваются в соответствии с направлением и силой магнитного поля на момент их формирования.
Это позволяет сделать выводы о характеристиках магнитного поля в прошлом.
Ослабленное магнитное поле означает, что заряженные частицы из космоса могут проникать глубже в атмосферу, оказывая влияние на спутники. Это может вызвать сбои в работе спутников, повредить их приборы и даже повысить риски для астронавтов, находящихся в орбитальном пространстве.
Также возможны помехи для авиации, проходящей через эту аномальную зону. Для людей, живущих в этом регионе, опасность минимальна.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
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