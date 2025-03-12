Прочнее стали! Паутина может стать материалом будущего

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Пауки не просто плетут паутину — они создают её, растягивая. Этот процесс укрепляет волокна на молекулярном уровне, выравнивая белки и образуя дополнительные связи, что повышает прочность паутины.

Фото: flickr.com by vastateparksstaff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паутина

Исследователи из Северо-Западного университета раскрыли это с помощью вычислительного моделирования и лабораторных экспериментов, открыв новые возможности для биоинженерного шелка насекомых, который может использоваться в медицине.

Команда провела эксперименты с модифицированным паучьим шелком, что подтвердило важность растяжения для создания прочных волокон. Исследователи сделали вывод, что растяжение шелка изменяет его механические свойства, делая его более эластичным и прочным.

Исследователи заинтересованы в производстве паучьего шелка, так как он прочнее стали и кевлара, а также биоразлагаем. Это делает его идеальным для медицинских применений, таких как хирургические швы.

Вместе с учеными, работающими над созданием микробов для производства паучьего шелка, команда разработала искусственные волокна, похожие на нити паутины, полученные от золотого паука-кругопряда, известного своей невероятно прочной паутиной, пишет scitechdaily.

Уточнения

Кевла́р (англ. Kevlar) — пара-арамидное волокно (полипарафенилен-терефталамид), выпускаемое фирмой DuPont. Кевлар обладает высокой прочностью.

