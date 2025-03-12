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Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия

2:33
Наука

Это не фантастика, а жестокая реальность, и она приближается с пугающей скоростью. Согласно последнему исследованию НАСА, некоторые прибрежные районы Калифорнии, включая мегаполисы Сан-Франциско и Лос-Анджелес, быстро погружаются в океан.

Город под водой
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Город под водой

Данные спутников и радаров, собранные Европейским космическим агентством, показывают, что земли, на которых стоят эти города, уходят под воду быстрее, чем поднимается уровень моря.

Где именно затопление уже на пороге?

Исследование выявило, что Центральная долина страдает от проседания на 8 дюймов в год из-за интенсивного забора грунтовых вод в условиях засухи. Особенно тревожный тренд наблюдается в районе залива Сан-Франциско, где почва опускается на 0,4 дюйма ежегодно.

Хотя этот показатель может показаться незначительным, последствия уже ощущаются: по мере того как суша опускается, волны могут быстрее проникать в почву, загрязняя водоносные горизонты и увеличивая скорость затопления.

Что это значит для будущего?

Если уровень океана продолжит подниматься так быстро, как прогнозируют ученые, к 2050 году Калифорния может столкнуться с подъёмом на 15-37 см. Это приведет к разрушению инфраструктуры и затоплению целых районов.

Например, в Сан-Рафаэле повышение уровня на всего один фут может разрушить целые жилые кварталы. Для штата, где проживает почти 40 миллионов человек, эта угроза — реальность, с которой нужно бороться уже сегодня.

Чем всё это чревато для людей?

Особенно серьёзной угрозой являются такие районы, как полуостров Палос-Вердес, где за одну неделю почва опускается на 10 сантиметров. Это ускоряет процессы оползней и создаёт риск для жизни и инфраструктуры.

Интенсивные дожди 2023 и 2024 годов усугубляют ситуацию, что может привести к катастрофическим последствиям, если скорость опускания продолжит нарастать.

Когда это может случиться?

Согласно прогнозам, катастрофический подъём уровня моря и разрушения, связанные с этим, могут стать реальностью уже в ближайшие десятилетия. Исследования НАСА помогут создать политические стратегии для смягчения этих рисков и защиты уязвимых районов.

Уточнения

Калифо́рния (англ. California, американское произношение: [ˌkæləˈfɔːrniə] ) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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