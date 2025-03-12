Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия

Это не фантастика, а жестокая реальность, и она приближается с пугающей скоростью. Согласно последнему исследованию НАСА, некоторые прибрежные районы Калифорнии, включая мегаполисы Сан-Франциско и Лос-Анджелес, быстро погружаются в океан.
Данные спутников и радаров, собранные Европейским космическим агентством, показывают, что земли, на которых стоят эти города, уходят под воду быстрее, чем поднимается уровень моря.
Исследование выявило, что Центральная долина страдает от проседания на 8 дюймов в год из-за интенсивного забора грунтовых вод в условиях засухи. Особенно тревожный тренд наблюдается в районе залива Сан-Франциско, где почва опускается на 0,4 дюйма ежегодно.
Хотя этот показатель может показаться незначительным, последствия уже ощущаются: по мере того как суша опускается, волны могут быстрее проникать в почву, загрязняя водоносные горизонты и увеличивая скорость затопления.
Если уровень океана продолжит подниматься так быстро, как прогнозируют ученые, к 2050 году Калифорния может столкнуться с подъёмом на 15-37 см. Это приведет к разрушению инфраструктуры и затоплению целых районов.
Например, в Сан-Рафаэле повышение уровня на всего один фут может разрушить целые жилые кварталы. Для штата, где проживает почти 40 миллионов человек, эта угроза — реальность, с которой нужно бороться уже сегодня.
Особенно серьёзной угрозой являются такие районы, как полуостров Палос-Вердес, где за одну неделю почва опускается на 10 сантиметров. Это ускоряет процессы оползней и создаёт риск для жизни и инфраструктуры.
Интенсивные дожди 2023 и 2024 годов усугубляют ситуацию, что может привести к катастрофическим последствиям, если скорость опускания продолжит нарастать.
Согласно прогнозам, катастрофический подъём уровня моря и разрушения, связанные с этим, могут стать реальностью уже в ближайшие десятилетия. Исследования НАСА помогут создать политические стратегии для смягчения этих рисков и защиты уязвимых районов.
Калифо́рния (англ. California, американское произношение: [ˌkæləˈfɔːrniə] ) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.