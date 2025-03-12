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Необратимый процесс: континенты Земли объединяются в суперконтинент — и это будет страшно

2:36
Наука

Представьте себе планету, на которой все континенты слились в один гигантский суперконтинент. Не фантастика, а реальность, которая ждет нас через 250 миллионов лет. Это будет мир с экстремальными условиями, где температура воздуха может достигать от 40 до 70°C. И вряд ли вы захотите оказаться там.

Взрыв Земли
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв Земли

Слияние континентов: когда и как?

По данным исследователей из Университета Южной Калифорнии и Бристольского университета, Земля ожидает потрясающее изменение. Через миллионы лет тектонические плиты перестроят континенты, и они сольются в новый суперконтинент — Пангею Ультима.

Прогнозируемая температура на этом континенте будет крайне высокой, а условия для жизни — практически невозможными.

Что произойдёт с климатом?

Согласно моделям, созданным на суперкомпьютерах, на Пангея Ультима будет жарко, сухо и враждебно для жизни. Температура в самых тёплых месяцах может варьироваться от 40 до 70 градусов Цельсия, а солнечное излучение увеличится на 2,5%.

К этому добавится высокая концентрация углекислого газа в атмосфере, что приведёт к ещё большему нагреву планеты.

"Эти условия создадут враждебную среду, где млекопитающим будет тяжело выжить", — утверждает доктор Александр Фарнсворт, один из авторов исследования.

Солнечная активность и частые вулканические извержения ещё больше усугубят климатическую катастрофу.

Когда всё это произойдёт?

Но не торопитесь паниковать. Этот процесс — не завтрашний день, а далёкое будущее. Ожидается, что слияние континентов произойдёт лишь через 250 миллионов лет. Однако, если человечество продолжит сжигать ископаемое топливо, такие изменения могут наступить намного быстрее.

"Сегодня мы уже сталкиваемся с жарой, которая наносит вред здоровью человека, и важно как можно скорее достичь углеродной нейтральности", — подчеркивает доктор Юнис Ло, исследователь изменения климата и его влияния на здоровье.

Как это может повлиять на нас?

Пока мы живём в современном климате, важно понимать, что сегодняшний кризис может ускорить неизбежные изменения, с которыми мы столкнёмся в будущем.

Ранняя углеродная нейтральность и борьба с климатическими изменениями помогут избежать ещё более разрушительных последствий, как для планеты, так и для человечества.

Уточнения

Контине́нт (от лат. continens — объемлющий, непрерывный) — крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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