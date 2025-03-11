Кто выше? Как социальные факторы влияют на рост мужчин и женщин

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование профессора Дэвида Джофре из Университета Генуи (Италия) показывает, что мужчины становятся выше женщин, и это связано с социально-экологическими факторами.

Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Влюбленная пара танцует

Мужчины набирают рост и вес более чем в два раза быстрее, чем женщины, благодаря улучшению условий жизни и снижению стресса.

По данным исследования, хорошее питание и здравоохранение в прошлом способствовали увеличению роста у мужчин. Мужское тело более чувствительно к улучшению условий, что особенно заметно в странах с высоким уровнем благосостояния, в то время как в развивающихся странах разница менее выражена.

Анализ данных более 136 000 человек из 62 стран показал, что индекс человеческого развития у мужчин больше, чем у женщин, составив около 4 см против 1,68 см. В весе мужчины также превосходят женщин, набирая почти на 6,5 кг больше, в то время как женщины — на 2,7 кг, пишет gazzetta.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

