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Подводный лес длиной в 500 километров: клон морских водорослей удивил учёных

1:20
Наука

В Балтийском море обнаружена огромная полоса бурых водорослей, которая оказалась не разнообразной популяцией, как считалось ранее, а гигантским клоном, протянувшимся на 500 километров.

водоросли
Фото: commons.wikimedia.org by Филипп Буржон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
водоросли

Исследователи из Университета Гётеборга провели генетические тесты и выяснили, что водоросли принадлежат к виду широколистной ламинарии, которая размножается не половым путем, а клонируя себя. Фрагменты растения оседают в воде и вырастают в генетически идентичные копии, образуя подводный лес, который доминирует в некоторых районах Балтийского моря, пишет dailygalaxy.

Этот клон играет важную роль в экосистеме, создавая густые подводные леса, которые служат укрытием и питанием для многих морских видов. Однако его генетическая однородность вызывает опасения, так как отсутствие генетической вариативности делает популяцию уязвимой к болезням и изменениям в окружающей среде.

Исследование также поднимает важные вопросы о выживании морских растений и их эволюции. Ученые надеются, что понимание преимуществ и недостатков клонирования поможет предсказать, как морские экосистемы реагируют на изменение климата и направить усилия по охране подводных сред обитания.

Уточнения

Клони́рование (от др.-греч. κλών «ветвь, побег, отпрыск») в биоло́гии — появление естественным путём или получение нескольких генетически идентичных организмов путём бесполого (в том числе вегетативного) размножения или партеногенеза. Термин «клонирование» в том же смысле нередко применяют и по отношению к клеткам многоклеточных организмов. Клонированием называют также получение нескольких идентичных копий наследственных молекул (молекулярное клонирование).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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