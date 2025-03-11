Забудьте про аллергию: российские учёные создали имплантат, который идеально приживается — раскрываем секрет

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Российские учёные разработали уникальные имплантаты для челюстно-лицевой хирургии

В Центре инжиниринговых разработок Первого МГМУ имени Сеченова, как пишут "Известия", был создан новый тип медицинских имплантатов, предназначенных для реконструктивной и пластической хирургии в области челюсти и лица.

Фото: Wikipedia by Conor Lawless, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стоматолог осматривает рот пациента

Имплантаты изготовлены из медицинских полимеров отечественного производства, что обеспечивает их высокое качество и доступность. Полимеры были синтезированы в Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета.

Конструкторы разработали индивидуальные 3D-модели имплантатов на основе компьютерной томографии реальных пациентов. Это позволяет добиться высокой точности и адаптации изделий к анатомическим особенностям каждого человека.

Для производства имплантатов применяли российское программное обеспечение и современное оборудование: 3D-принтеры и литьевые станки. Основными материалами стали полисульфон и полиэфирэфиркетон — прочные и биосовместимые полимеры.

Как отметил директор по коммерциализации технологий Первого МГМУ Александр Кулиш, на рынке отсутствуют зарубежные полимеры медицинского назначения достойного качества. Российская разработка не только превосходит аналоги, но и обладает рядом уникальных свойств.

Новый биополимер на 40% легче титана, не вызывает аллергических реакций и практически неотличим от костной ткани человека. Это делает его использование более комфортным и естественным.

Имплантат устойчив к коррозии, гидролизу и биологической деградации. Он может стерилизоваться любым методом и абсолютно безопасен для организма на клеточном и генетическом уровнях.

В настоящее время изделия проходят клинические испытания в медицинском центре университета. После получения регистрационного удостоверения они будут использоваться в российских больницах и клиниках.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

