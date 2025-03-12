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Искусственные мышцы будущего: уникальный материал для сверхгибких роботов

2:44
Наука

Представьте себе руку, способную менять свою форму и жесткость по желанию. Сегодня это уже не фантастика! Исследователи разработали роботизированную конечность, которая может выдерживать нагрузку, превышающую её вес в 1000 раз. В основе этой технологии — полимер с памятью формы, дополненный магнитными частицами.

рука робота
Фото: https://commons.wikimedia.org by Daderot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рука робота

Мягкая робототехника: вдохновение природой

В последние годы ученые активно изучают возможности мягкой робототехники. Эта дисциплина, вдохновленная биологией, направлена на создание гибких машин, способных адаптироваться к различным условиям. Такая технология снижает риск поломок и перспективна для медицины и работы на пересеченной местности.

Однако разработчики сталкиваются с проблемами. Один из главных вызовов — выбор материала. Силикон, широко применяемый в робототехнике, имеет недостатки: низкую несущую способность и ограниченные возможности регулировки жесткости. Некоторые исследователи ищут альтернативы, включая пневматические системы, но они недостаточно универсальны.

Прорыв в науке: магнитный материал

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, открыло новую эру в робототехнике. Ученые из Ульсанского национального университета науки и технологии (Южная Корея) разработали уникальный гибкий магнитный материал, который позволил создать робота с беспрецедентной прочностью и регулируемой жесткостью.

Как это работает

Роботизированная рука состоит из двух компонентов:

  • Полимер с памятью формы.
  • Магнитные частицы.

Эта комбинация позволяет менять жесткость системы более чем в 2700 раз. Модуль Юнга при этом варьируется от 110 кПа до 297 МПа. Жесткость контролируется температурой: при нагреве материал размягчается, позволяя роботу менять форму, а при охлаждении фиксирует положение.

Точность управления и перспективы

Уникальность технологии заключается в управлении с помощью магнитного поля. Манипуляции робота контролируются с высокой точностью: он может растягиваться, сжиматься, скручиваться — всё по команде. Для возврата в исходное состояние достаточно нагреть материал без воздействия магнитного поля.

Этот прорыв открывает двери к множеству применений: от медицинских протезов до роботизированных помощников для исследования сложных ландшафтов. Гибкие, адаптивные и невероятно прочные — такие роботы могут изменить будущее.

Уточнения

Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics - роботика, роботехника) — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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