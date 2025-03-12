Искусственный интеллект на поле боя: можно ли доверить ИИ решения о жизни и смерти

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Можно ли научить искусственный интеллект следовать человеческим моральным нормам? Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов США (DARPA) запускает амбициозную программу ASIMOV, цель которой — установить чёткие этические стандарты для автономного оружия.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Robobotics, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ военный робот в США

DARPA и её влияние на технологии

DARPA — научно-исследовательское агентство Министерства обороны США, отвечающее за разработку передовых военных технологий. Многие из его проектов стали основой современных технологий, включая GPS, компьютерные сети и графические интерфейсы.

Помимо этого, агентство активно участвует в создании систем наблюдения и шпионажа, а также регулярно проводит конкурсы среди частных компаний на разработку новых военных технологий.

Сегодня DARPA работает преимущественно как организация, предоставляющая гранты, и в её штате около 100 менеджеров программ. С развитием автономных систем встал вопрос об их соответствии человеческим моральным нормам. В ответ на эти опасения агентство запустило программу ASIMOV ("Стандарты и идеалы автономии с военно-оперативными ценностями").

Программа ASIMOV: вдохновение законами Азимова

Идеи программы ASIMOV во многом перекликаются с концепцией "Трёх законов робототехники", предложенной писателем Айзеком Азимовым:

Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.

Робот должен подчиняться приказам человека, если они не противоречат первому закону.

Робот должен защищать себя, если это не противоречит первым двум законам.

Азимов в своих произведениях поднимал вопросы о последствиях нарушения этих принципов. DARPA, вдохновившись его идеями, стремится создать систему контроля для военных технологий, адаптированную к реальным условиям.

Как будет работать ASIMOV

Семь исследовательских групп, специализирующихся на этике и оружейных технологиях, займутся разработкой теоретических основ и сред моделирования. Их задача — проанализировать сложные сценарии, оценить потенциальные риски и создать инструменты для объективной оценки автономных систем.

В рамках программы будет разработана эталонная система, основанная на принципах этики ИИ Министерства обороны США. Основные критерии оценки технологий: соответствие стандартам, справедливость, отслеживаемость, надёжность и возможность контроля. На реализацию проекта DARPA уже выделило 5 миллионов долларов, а в течение года сумма увеличится до 22 миллионов.

В список участников программы вошли такие гиганты, как Raytheon и Lockheed Martin — ведущие компании в области военных технологий. Однако DARPA подчёркивает, что ASIMOV не направлен на создание новых видов автономного оружия. Основная цель — разработка этических стандартов исключительно для военных систем.

Проблема человеческой этики: главный вызов программы

Несмотря на научный подход, проект ASIMOV сталкивается с серьёзными трудностями. Одной из главных проблем остаётся изменчивость моральных стандартов. Этические нормы могут значительно различаться в зависимости от культурных, социальных и личных факторов.

"ИИ может выполнять одну и ту же задачу миллиарды раз, — поясняет профессор Новой школы и вице-президент Международного комитета по контролю над вооружениями роботов Питер Асаро.

Остаётся открытым вопрос: какие именно моральные принципы будут заложены в систему, кто их определит и сможет ли автономный ИИ корректно применять их в боевых условиях?

Кроме того, если в будущем автономные системы разовьют собственное осознание, не приведёт ли это к тому, что они начнут принимать решения, противоречащие приказам?

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

