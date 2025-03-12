Летающий автомобиль уже существует – но готовы ли мы к нему

3:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Летающие автомобили, о которых раньше можно было только мечтать, теперь все ближе к реальности. Ведущие компании уже разрабатывают рабочие прототипы, а эксперты прогнозируют, что первые модели поступят в продажу в ближайшие годы. Однако, несмотря на технологический прогресс, перед массовым внедрением воздушного транспорта стоят серьезные вызовы.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ летающие автомобили

Как устроены летающие автомобили

Большинство современных разработок представляют собой гибриды между автомобилем и самолетом или вертолетом. Некоторые модели оснащены складными крыльями, которые позволяют им двигаться по дорогам, а затем трансформироваться в воздушный транспорт. Другие используют мощные роторы для вертикального взлета и посадки, что делает их более универсальными в городских условиях.

Например, модель TF-X от компании Terrafugia оснащена электродвигателями, приводящими в движение пропеллеры на концах крыльев. Они позволяют вертикально взлетать, а затем переходить в горизонтальный полет со скоростью до 320 км/ч. А Model A от Alef Aeronautics использует восемь роторов для взлета и дальнейшего передвижения, сохраняя горизонтальное положение кабины.

Когда ждать летающие такси

Производители планируют выпустить первые летающие автомобили уже в этом году, но их стоимость остается высокой — около 300 000 долларов за единицу.

Однако индустрия рассматривает возможность совместного использования таких транспортных средств в качестве воздушных такси. По мнению экспертов, они могут стать частью городской инфраструктуры в течение 10-20 лет.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уже разрабатывает нормативные акты, регулирующие использование воздушного транспорта в городах.

Обсуждаются специальные маршруты, выделенные воздушные коридоры и вопросы безопасности полетов. NASA, в свою очередь, изучает проблему шумового загрязнения, чтобы снизить возможный дискомфорт для жителей мегаполисов.

Главные вызовы и препятствия

Хотя технологии для создания летающих автомобилей уже существуют, остается ряд нерешенных проблем:

Безопасность: высокая скорость и воздушное движение требуют строгого контроля и специальных маршрутов.

Энергопотребление: современные батареи обеспечивают полет всего на 20-30 минут, что недостаточно для повседневного использования.

Экономическая доступность: высокая стоимость делает летающие автомобили пока что роскошью для немногих.

Инфраструктура: требуется создание специальных посадочных площадок, зарядных станций и диспетчерских систем управления.

Будущее воздушного транспорта

Несмотря на все сложности, рынок летающих автомобилей стремительно развивается. По оценкам JPMorgan, его объем может достичь 1000 млрд долларов к 2040 году. Исследователи активно работают над созданием более легких и мощных батарей, чтобы увеличить автономность полетов и снизить риски аварий.

Появление воздушного транспорта в городах — вопрос времени. Возможно, уже через пару десятилетий летающие такси станут привычным способом передвижения, а фантастические идеи из кино и литературы воплотятся в реальность.

Уточнения

Урбани́стика - собирательный термин, обозначающий исследования городского развития. Под урбанистикой понимаются междисциплинарные исследования городов на стыке таких дисциплин, как социология города и история, география и экономика, политология и право, а также градостроительство, транспортное планирование, архитектура и др.

