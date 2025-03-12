Планета в опасности: морской лёд тает, и последствия пугают

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Рекорды в сфере экологии — это всегда тревожный знак. В начале февраля уровень морского льда достиг исторического минимума и оставался ниже предыдущего антирекорда до конца месяца. По данным Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S), площадь льдов в Арктике оказалась на 8% ниже средней, а в Антарктике — на 26%.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ледяной берег

Почему это так важно

Морской лёд играет ключевую роль в регулировании глобального климата. Он действует как естественный щит, отражая солнечные лучи и замедляя потепление планеты, а также участвует в формировании океанских течений. Его сокращение ускоряет изменения климата, влияя на экстремальные погодные явления, уровень мирового океана и экосистемы.

Политика против природы

Кризис морского льда разгорается на фоне ослабления экологической политики. Многие инициативы, направленные на борьбу с изменением климата, сворачиваются или откладываются. Это вызывает обеспокоенность экспертов, ведь без активных действий ситуация будет только ухудшаться.

Что говорят специалисты

В свежем выпуске новостного дайджеста журналист издания The Guardian Аджит Ниранжан рассказал о последствиях таяния морского льда и почему миру стоит уделить этому больше внимания.

Экологические изменения, происходящие в полярных регионах, напрямую влияют на жизнь миллионов людей, и игнорировать их — значит закрывать глаза на надвигающийся кризис.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

